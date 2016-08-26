關山濕樂園引進巨無霸滑水道 今起連三天免費入園

何爺爺跳跳屋的巨無霸滑水道首度到台東關山，考驗活水者的膽量。（記者王秀亭攝）

2016-08-26 17:57

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮公所今天起一連3天，在關山鎮親水公園舉辦「關山濕樂園」活動，與何爺爺跳跳屋合作，將5座大型跳跳屋、滑水道搬進公園，今天上午邀請鎮上幼兒園學童初體驗，大家玩得欲罷不能，關山鎮長戴文達說，活動到28日，開放親子免費入園玩個夠。

戴文達表示，台東縱谷沒有大型遊樂設施，每逢暑假總是看見家長帶著小孩往外縣市的遊樂園跑，因此情商何爺爺何茂成帶著跳跳屋到關山鎮親水公園，只希望小朋友以玩樂讓今年暑假有完美的回憶。

「關山濕樂園」今天開放首日，鎮公所特地用遊園小火車到鎮上的關山鎮力幼兒園、關山國小附幼及鴻德幼兒園載送小朋友到活動會場，百餘名學童一見到大型的滑水道，迫不急待衝上前，一玩再玩，頻說好好玩。

何茂成說，帶來關山的有1座跳跳屋、4座滑水道，其中「巨無霸滑水道」的滑水道樓高3層（約11公尺），長度為58公尺，是國內最大座，也是首度帶來台東，由於其坡度陡，考驗滑水者的膽量。

活動直到28日，皆開放民眾免費入園，巨無霸滑水道僅開放12歲以上的民眾使用。

相關影音