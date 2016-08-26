安古蘭漫畫節台灣館 首度徵選數位創作參展

2016-08-26 18:28

〔記者李盈蒨／台北報導〕文化部於2012年開始辦理法國安古蘭國際漫畫台灣館，每年召集台灣漫畫家，及國內漫畫出版業者參與，是台灣創作者增加國際能見度的重要平台。第44屆安古蘭國際漫畫節台灣館將於2017年1月26日至29日開展，明年台灣館參展徵選項目在原有條件外，首度新增「數位出版作品」，將徵選4位漫畫家，投稿時間即日起至9月19日止，新秀獎至10月25日截止。

法國安古蘭國際漫畫節舉辦至今已超過40年歷史，是歐陸最大的國際漫畫展，每年吸引20、30萬人次觀展。台灣從2012年開始派駐代表團參加漫畫展，2017年將以「漫畫公寓」為題，描寫台灣漫畫家的創作圖像。

文化部今天舉行安古蘭國際漫畫節參展說明會，大辣出版社總編輯、安古蘭漫畫節台灣館策展人黃健和說，每年皆有數位台灣漫畫家透過此平台成功授權法文或其他國家語言版本，幫台灣創作家打開一扇窗，例如分別於2014、2015年參展的邱若龍、小莊兩位漫畫家，因為作品出版法文版，而受邀至比利時漫畫博物館展覽，該博物館是歐洲漫畫丁丁歷險記的發源地。

今天說明會也邀請去年參展的漫畫家分享經驗，創作《漫畫．巴萊》的漫畫家邱若龍說，以前躲在深山創作，有機會到安古蘭後，發現有些在台灣不是市場主流的作品，在安古蘭意外受到大家歡迎，後來作品出版法文版，更獲邀至比利時漫畫博物館舉辦個展，鼓勵年輕人把安古蘭當成窗口。

駐村也是這兩年台灣創作者可以走出去的模式，去年駐村的米奇鰻分享駐村經驗說，愈是稀奇少見的風格，在安古蘭愈有可能受到青睞，去年駐村他就看到韓國以唯美畫風著稱的漫畫家，用迥然不同的筆觸挑戰慰安婦的題材。