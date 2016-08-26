六福村號召「犀」望大使 前進南非助白犀牛
2016-08-26 17:20
［記者黃美珠／關西報導］六福村主題遊樂園所屬的六福旅遊集團旗下的「莊福文教基金會」繼去年首度派員走訪南非犀牛孤兒院（Care for Wild）且與之共同簽署合作意向書，決定為白犀牛共盡心力後，即日起到9月10日中午12點之前開放報名，提供線上報名「犀望大使」。
無論是攝影師、設計師、插畫師、木工師傅，或僅只是關心生態議題者，都可以利用前述網站在線上報名，就有機會和莊福文教基金會共組「犀望遠征隊」前進南非，一同幫助野生白犀牛。
坐擁18隻白犀牛的六福村主題遊樂園號稱是全亞洲最大的白犀牛繁殖復育基地。據統計，平均每8小時，就有1隻白犀牛遭盜獵者無情盜獵，全球僅剩約2萬隻白犀牛。
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