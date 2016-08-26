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超有FU！ 竹北高中廊道變妝 打造彩繪熱舞空間

國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，成為喜愛跳舞的學生，最愛的夢想舞台。（記者廖雪茹攝）

2016-08-26  17:44

〔記者廖雪茹／竹北報導〕超有FU！國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，不但提供喜愛跳舞的學生練舞的開放場地，也吸引社區媽媽聚集晨運跳舞，讓校園增添一處融合藝術人文的美感空間。

竹北高中熱舞社成立16年，經常參賽得獎，今年還榮獲新竹縣紫錐花運動拒菸反毒比賽第3名及最佳團體獎；但學生因為缺乏固定場所，過去只能利用行政大樓1樓中庭練舞，又怕影響其他同學念書，音樂不敢開太大聲。

校長涂仲箎看到學生的需求，發起整頓餐廳走廊，由師生組成彩繪隊，利用暑假一起將原本嚴重掉漆的牆面，重新粉刷五彩繽紛的圖案；同時，移走放在餐廳廊道的冷凍設備，騰出空間，由餐廳委外廠商佳祥公司贊助安裝大型落地鏡，打造一個青春洋溢的跳舞空間。

「在這裡練舞超有FU！」熱舞社社長陳怡樺說，場地潔淨寬敞，看著鏡子練舞可同時觀賞彩繪，很有氣氛，感謝校方的支持。趙子嵐說，跳舞不僅鍛鍊體態，而且可以學習有效率地運用及分配時間，兼顧課業與社團。

總務主任莊良寶說，餐廳走廊空間煥然一新，當地竹義社區的媽媽也很喜歡，每天清晨呼朋引伴來這裡跳舞，宛如一處開放的友善校園舞台。

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  • 國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，成為喜愛跳舞的學生，最愛的夢想舞台。（記者廖雪茹攝）

    國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，成為喜愛跳舞的學生，最愛的夢想舞台。（記者廖雪茹攝）

  • 竹北高中熱舞社今年榮獲新竹縣紫錐花運動拒菸反毒比賽第三名及最佳團體獎。（記者廖雪茹攝）

    竹北高中熱舞社今年榮獲新竹縣紫錐花運動拒菸反毒比賽第三名及最佳團體獎。（記者廖雪茹攝）

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