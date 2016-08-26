超有FU！ 竹北高中廊道變妝 打造彩繪熱舞空間

國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，成為喜愛跳舞的學生，最愛的夢想舞台。（記者廖雪茹攝）

2016-08-26 17:44

〔記者廖雪茹／竹北報導〕超有FU！國立竹北高中師生利用暑假期間，把牆面斑駁的餐廳走廊，重新彩繪並裝置落地鏡，不但提供喜愛跳舞的學生練舞的開放場地，也吸引社區媽媽聚集晨運跳舞，讓校園增添一處融合藝術人文的美感空間。

竹北高中熱舞社成立16年，經常參賽得獎，今年還榮獲新竹縣紫錐花運動拒菸反毒比賽第3名及最佳團體獎；但學生因為缺乏固定場所，過去只能利用行政大樓1樓中庭練舞，又怕影響其他同學念書，音樂不敢開太大聲。

校長涂仲箎看到學生的需求，發起整頓餐廳走廊，由師生組成彩繪隊，利用暑假一起將原本嚴重掉漆的牆面，重新粉刷五彩繽紛的圖案；同時，移走放在餐廳廊道的冷凍設備，騰出空間，由餐廳委外廠商佳祥公司贊助安裝大型落地鏡，打造一個青春洋溢的跳舞空間。

「在這裡練舞超有FU！」熱舞社社長陳怡樺說，場地潔淨寬敞，看著鏡子練舞可同時觀賞彩繪，很有氣氛，感謝校方的支持。趙子嵐說，跳舞不僅鍛鍊體態，而且可以學習有效率地運用及分配時間，兼顧課業與社團。

總務主任莊良寶說，餐廳走廊空間煥然一新，當地竹義社區的媽媽也很喜歡，每天清晨呼朋引伴來這裡跳舞，宛如一處開放的友善校園舞台。

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