九三軍人節將屆 國防部「對不起」影片登場

2016-08-26 16:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九三軍人節將屆，國防部今推出最新「對不起」影片，強力主打溫情攻勢，讓軍校生素人演員扮演不同軍種身分軍人，每人以一句「對不起」做為影片開頭，讓保家衛國的軍人向不能長期陪伴的家人說聲抱歉。

國防部文宣心戰處處長余宗基少將指出，軍人現在常因任何事對社會道歉，國人對道歉影像很有印象，影片用意是想傳達國軍官兵在特別節日，對於周遭最親密的家人，內心最深層的對不起，這是外界較少了解情形。

此外，國防部為慶祝九三軍人節，九月一日將在中正紀念堂自由廣場舉行活動，上午九點由三軍樂儀隊揭開序幕，接著由台中女中等六所樂儀隊實施競賽，以新時代青年方式向國軍致敬；現場安排武器裝備陳展、軍民互動體驗。

九月二日晚間，也會有五千名官兵與眷屬穿軍服出席桃園棒球場賽事，現場將有國防部示範樂隊演奏，以及空軍五架幻象戰機實施衝場操演，要向國軍和職棒英雄，致上最崇高敬意。

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