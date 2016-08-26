國體大新生眾「星」雲集 許淑淨及詹氏姊妹入列
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國立體育大學今天舉辦「奧運日」，邀請在校、征戰奧運的現役國手，與學弟妹分享奧運經驗，象徵傳承並期待2017世大運再創佳績，國體大今年新生可謂眾「星」雲集，校方表示，職業網球好手詹家姊妹花，姐姐詹詠然錄取第一屆國際運動管理與創新博士學位學程，妹妹詹皓晴也同時考上競技與教練所碩士班，拿下里約奧運女子舉重53公斤級金牌的許淑淨，錄取國體大競技所博士班，3人都是今年博碩士班的新生，也將是世大運的堅強班底。
校長高俊雄表示，去年6、7月詹詠然曾提想拚戰世大運及2020年東京奧運，退役後期盼能辦國際網球學校，替台灣網球運動紮根及與國際接軌做努力，國體大在網球硬體設備十分完備，經過思考詹詠然決定報考相關學程的博士班，妹妹詹皓晴仍希望持續朝競技、教練方面精進，姊妹倆分別成為國體大碩博士班新生。
高俊雄表示，今年里約奧運參賽選手、教練及防護員中，共有20多人為國體大在校生及校友，學校今年擴大舉辦「奧運日」，邀請在校的現役桌球好手陳建安、體操選手李智凱、柔道選手蔡明諺以及即將赴里約帕拉林匹克奧運的柔道好手李凱琳、資深防護員詹華蓁，與學弟妹分享奧運經驗，陳建安說，之前為僵直性脊椎炎所苦，世界排名往下掉，復出後緊接著拚戰奧運資格賽，心理壓力很大，但取得奧運資格相對證明自己，在場上遇上很強的對手，要有不怕輸的拚戰精神。
「翻滾吧男孩」李智凱談到奧運落馬，他說當下腦筋一片空白，只想著要完成比賽，這在在奧運場上跟許多「王者」學到非常多的經驗；蔡明諺在奧運柔道場上拚到脫臼復發傷退，他說，雖然遺憾但對自己的表現很滿意；即將赴里約參加帕運的李凱琳，視力嚴重退化僅剩0.01，她說，背負自己與家人、師長的期待，希望能夠拚回一面柔道金牌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不用再捐了！7歲陳小妹扛家務 捐款已足夠
- 北投公園為何是抓寶聖地？ 鄉民實戰24小時發現原因
- 南投小飛蟻肆虐 縣府要防治了！
- 背包旅店進駐高雄：零中國團等於零系統性風險
- 重返青春年華 老寶貝旗袍走秀風華絕代
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 北一女學生哭整晚精神不穩 婦稱「已道歉、拒出面」
- 英媒要求下台╱拳總主席吳經國︰推動賽制改革
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Buses clog Taipei road as drivers rally
- 跨境電商年銷售48萬 就須繳稅
- 一家高顏值 許維恩曬山羊鬍帥弟型男照
- 追討蘋果、星巴克大咖稅款 美嗆歐盟越權
- 朗神3010安就在今天? 今日重點賽事預告
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 討健保 南山業務員批尹衍樑不守諾
- 印尼森林大火 鄰居新加坡灰頭土臉
- 審計室點名 七大缺失
- 竹市》迎虎年新生 闖關激發猛虎勇氣
- 國中迎新生 舉辦傳統「拜師禮」
- 9間邱素貞瑜伽天地 全撤銷立案
- 自由開講》長照2.0即將上路，中央須做好因地制宜
- 中職》就是那個光會「吃球」？台南棒球場新燈柱要調整
- （影音）看起來笨笨der 宋芸樺自認最像寶可夢這一隻
- 慢飛天使產品推廣 澎府會破冰
- 反洗錢亮紅燈 台資香港分行 下個未爆彈？
- 謝淑薇酸奧運手機得還 我奧會澄清：里約籌委會要求
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 自由廣場》修憲國代談大法官任期
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 公有地賣郵局案 頭城鎮代表會決議保留
- 《中英對照讀新聞》Trump says yes to Fox, no to virtually all other TV interviews 川普獨惠福斯，幾乎拒絕其他所有電視訪問
- 日本自由行》東京奧運女主人的環保二三事
- LuLu圓夢個唱 第3首歌就落淚
- 民進黨結盟夢一場？ 王金平拒掌海基會原因是...
- 廢校露營賞生態 竹崎金獅社區擬計畫
- 周渝民纏鬥古天樂 首演大反派直呼新鮮
- 就算下體流血也要拍完！ 導演曝AV女優辛酸血淚
- 週休二日座談 工會支持一例一休
- 串通「演出」假車禍 行車紀錄露餡遭送辦
- 社論》兆豐金案所突出的重重問題
- 沈建宏電流強 韓演歌天后邀自拍
- 擦撞後失蹤...玉豐春漁船尋獲 船長身亡
- 人生護理站 她的哀愁
標題：國體大新生眾「星」雲集 許淑淨及詹氏姊妹入列
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email