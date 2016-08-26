國體大新生眾「星」雲集 許淑淨及詹氏姊妹入列

2016-08-26 16:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國立體育大學今天舉辦「奧運日」，邀請在校、征戰奧運的現役國手，與學弟妹分享奧運經驗，象徵傳承並期待2017世大運再創佳績，國體大今年新生可謂眾「星」雲集，校方表示，職業網球好手詹家姊妹花，姐姐詹詠然錄取第一屆國際運動管理與創新博士學位學程，妹妹詹皓晴也同時考上競技與教練所碩士班，拿下里約奧運女子舉重53公斤級金牌的許淑淨，錄取國體大競技所博士班，3人都是今年博碩士班的新生，也將是世大運的堅強班底。

校長高俊雄表示，去年6、7月詹詠然曾提想拚戰世大運及2020年東京奧運，退役後期盼能辦國際網球學校，替台灣網球運動紮根及與國際接軌做努力，國體大在網球硬體設備十分完備，經過思考詹詠然決定報考相關學程的博士班，妹妹詹皓晴仍希望持續朝競技、教練方面精進，姊妹倆分別成為國體大碩博士班新生。

高俊雄表示，今年里約奧運參賽選手、教練及防護員中，共有20多人為國體大在校生及校友，學校今年擴大舉辦「奧運日」，邀請在校的現役桌球好手陳建安、體操選手李智凱、柔道選手蔡明諺以及即將赴里約帕拉林匹克奧運的柔道好手李凱琳、資深防護員詹華蓁，與學弟妹分享奧運經驗，陳建安說，之前為僵直性脊椎炎所苦，世界排名往下掉，復出後緊接著拚戰奧運資格賽，心理壓力很大，但取得奧運資格相對證明自己，在場上遇上很強的對手，要有不怕輸的拚戰精神。

「翻滾吧男孩」李智凱談到奧運落馬，他說當下腦筋一片空白，只想著要完成比賽，這在在奧運場上跟許多「王者」學到非常多的經驗；蔡明諺在奧運柔道場上拚到脫臼復發傷退，他說，雖然遺憾但對自己的表現很滿意；即將赴里約參加帕運的李凱琳，視力嚴重退化僅剩0.01，她說，背負自己與家人、師長的期待，希望能夠拚回一面柔道金牌。