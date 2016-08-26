宮廟集善心 萬斤白米送暖

2016-08-26 16:30

〔記者何玉華／新北報導〕三重知名宮廟力行聖賢宮日前舉行三天普渡法會，在議員李婉鈺的媒合下，與聖賢功德會、三重雲林同鄉會共同捐贈1萬2000斤平安米，其中5000斤捐贈給新北市政府「實物銀行」，市長朱立倫代表受贈並感謝各界的愛心。

三重力行聖賢宮宮主姚德安說，法會時向帝君擲筊請示時，降旨要普渡1萬2000斤白米，其中5000斤捐贈給弱勢團體及社福單位，另5000斤透過新北市「實物銀行」轉分送到弱勢民眾手中，27日上午另在三重雲林同鄉會址前，就地發送2000斤給民眾。

李婉鈺說，白米是大部分人的主食，透過這次媒合希望能讓弱勢家戶餐餐溫飽，也期待拋磚引玉，讓社會各界共同響應。