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軟糖製作過程公開 網友驚：豬皮是材料

國外網上流傳一段以倒敍手法解說軟糖製作過程的影片，並指出軟糖成分中的明膠是用豬皮製成。（圖擷取自YoutTube）

2016-08-26  17:57

〔即時新聞／綜合報導〕市面上販售各種造型的軟糖，但你知道軟糖是用什麼製作的嗎？國外近日在網路上流傳一段軟糖製作過程的影片，並指出軟糖成分中的明膠是用「豬皮」製成的，該影片以倒敍手法、還原軟糖製造過程，在網路上引起論正反兩極的看法，也有不少網友驚呼：「以後不敢再吃軟糖了！」

《每日郵報》報導，有網友近日在社交網站貼出影片，影片中工人把大量豬隻的皮剝離，再以動物的骨膠原製作無味的明膠，令軟糖具備柔韌口感，而豬肌腱和韌帶亦會用上，來製造出平日常見的棉花糖和可樂軟糖。

影片也引起網友不同的看法，有人表示不會食用動物製成的軟糖，因為會對動物造成傷害，而人類的貪婪竟奪取了無數動物的生命。也不少網友認為沒有問題，覺得豬皮製成的糖果口感不錯，工廠也沒有浪費豬隻，而他們吃的正是人類創造出來的食物。

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  • 有網友表示不會食用動物製成的軟糖，因為會對動物造成傷害。（圖擷取自影每日郵報）

    有網友表示不會食用動物製成的軟糖，因為會對動物造成傷害。（圖擷取自影每日郵報）

  • 也網友認為沒有問題，覺得豬皮製成的糖果口感不錯，工廠也沒有浪費豬隻，而他們吃的正是人類創造出來的食物。（圖擷取自影每日郵報）

    也網友認為沒有問題，覺得豬皮製成的糖果口感不錯，工廠也沒有浪費豬隻，而他們吃的正是人類創造出來的食物。（圖擷取自影每日郵報）

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相關關鍵字： 可樂樽軟糖 明膠 棉花糖 豬皮 軟糖
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標題：軟糖製作過程公開 網友驚：豬皮是材料


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