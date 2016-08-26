反電業法修法 台電員工發起步行活動

2016-08-26 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕《電業法》修法引起台電員工不滿抗議，近日有台電員工以個人身分在網路上發起抗議活動「全台南北串連步行活動」，預定自9月5日從台電恆春服務所開始，由員工們接力的方式北上，並預計9月19日抵達經濟部或行政院。

據《風傳媒》報導，活動發起人楊家法為台電台北西區營業處人員，強調自己並非工會一員，他表示活動不只台電同仁能參加，有相同理念的民眾也歡迎到場，除了參加活動的台電員工須請假參加並繳交500元，一般民眾皆無須繳費。

對於此活動，工會秘書長彭繼宗強調是員工自行發起，與工會無關，彭繼宗也表示，罷工為非必要手段，但若《電業法》修法未納入工會訴求，將不排除進行萬人上街抗議的活動。