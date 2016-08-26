| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

讓親子共享騎車樂趣 台南有兒童專屬自行車

2016-08-26  17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「大家的需求，我們聽到了」！台南在月初啟動T-Bike公共自行車系統後，收到不少迴響，民眾也在使用後，提供不少寶貴意見供參考，台南市長賴清德在臉書PO文，台南有全台唯一兒童專屬的公共自行車！

賴清德表示，不少市民朋友建議T-Bike加裝親子座椅，讓爸爸媽媽可以和子女一起享受悠遊時光，雖然礙於法規，自行車不得附載坐人，T-Bike無法提供親子座椅，但為滿足親子共遊需求，交通局商請T-Bike在地自行車製造商，設計全國唯一、兒童專屬的公共自行車，第1階段先在奇美博物館園區站，提供50輛各種款式的兒童自行車，讓孩童在開闊的戶外空間，和爸爸媽媽一起享受騎車的樂趣。

賴清德表示，台南是適合慢活漫遊的好地方，公共自行車更是慢活漫遊的運具，T-Bike不僅僅扮演了串連多種公眾運輸的角色，提供民眾最後一哩路的交通服務，也將會是遊客到訪台南，享受慢活生活、悠哉過日子的最佳交通工具。

廣告
  • 賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

    賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

  • 賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

    賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

  • 賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

    賴清德PO臉書為台南特有兒童專屬的「公共自行車」宣傳。（圖擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： T-Bike 公共自行車 台南T-Bike 自行車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：讓親子共享騎車樂趣 台南有兒童專屬自行車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.