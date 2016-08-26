讓親子共享騎車樂趣 台南有兒童專屬自行車

2016-08-26 17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「大家的需求，我們聽到了」！台南在月初啟動T-Bike公共自行車系統後，收到不少迴響，民眾也在使用後，提供不少寶貴意見供參考，台南市長賴清德在臉書PO文，台南有全台唯一兒童專屬的公共自行車！

賴清德表示，不少市民朋友建議T-Bike加裝親子座椅，讓爸爸媽媽可以和子女一起享受悠遊時光，雖然礙於法規，自行車不得附載坐人，T-Bike無法提供親子座椅，但為滿足親子共遊需求，交通局商請T-Bike在地自行車製造商，設計全國唯一、兒童專屬的公共自行車，第1階段先在奇美博物館園區站，提供50輛各種款式的兒童自行車，讓孩童在開闊的戶外空間，和爸爸媽媽一起享受騎車的樂趣。

賴清德表示，台南是適合慢活漫遊的好地方，公共自行車更是慢活漫遊的運具，T-Bike不僅僅扮演了串連多種公眾運輸的角色，提供民眾最後一哩路的交通服務，也將會是遊客到訪台南，享受慢活生活、悠哉過日子的最佳交通工具。