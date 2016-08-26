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新北第2場聯合婚禮 10月英式浪漫風

新北第2場聯合婚禮設計將錢幣放在新娘的高跟鞋內，象徵帶給新人吉祥和財富。（記者何玉華攝）

2016-08-26  15:58

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年第2場聯合婚禮改走浪漫英國風，將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行，預計招募66對新人，由市長朱立倫親自證婚，9月3日上午9點在市府一樓西側大廳報名，副市長侯友宜說，第一場聯合婚禮66對新人，有20對已經懷孕，希望聯合婚禮都能帶給新人好「孕」，早生貴子。

民政局長江俊霆說，今年第2場聯合婚禮推出浪漫英國風，主題穿著是新娘穿低肩時尚蕾絲婚紗，新郎著燕尾服或是傳統蘇格蘭裙；每對新人都能乘坐豪華馬車進場走紅毯，現場還有10隻230公分高的淡水古蹟守衛兵伍迪熊，灑出五彩繽紛的紙屑取代傳統灑麥粒象徵新人迎向多采多姿的人生。

還藉由英國諺語：「有新、有舊、有借、有藍，錢幣放鞋內，萬事不會愁」設計英國傳統儀式，期望帶給新婚夫婦吉祥和財富；10大超值新人好禮外，加碼摸彩禮送兩對新人英國來回機票。

江俊霆說，上一次聯合婚禮，有人提前72小時排隊等報名，9月3日上午9點在市府西側大廳報名，新人要多留意，報名額滿立即截止；報名資格，只要設籍或就業在新北市的未婚男女皆可。

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  • 新北第2場聯合婚禮設計將錢幣放在新娘的高跟鞋內，象徵帶給新人吉祥和財富。（記者何玉華攝）

    新北第2場聯合婚禮設計將錢幣放在新娘的高跟鞋內，象徵帶給新人吉祥和財富。（記者何玉華攝）

  • 新北第2場聯合婚禮將送兩對新人英國來回機票。（記者何玉華攝）

    新北第2場聯合婚禮將送兩對新人英國來回機票。（記者何玉華攝）

  • 新北第2場聯合婚禮走英國風，將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行。（記者何玉華攝）

    新北第2場聯合婚禮走英國風，將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行。（記者何玉華攝）

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