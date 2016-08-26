拚孩子的未來 台東五所國中小實驗教育啟動

2016-08-26 16:11

［記者張存薇／台東報導］新學期即將開學，台東縣包括初鹿及關山國中與富山、土坂、南王國小將試辦學校型態實驗教育，縣長黃健庭與5所學校校長今天下午聯合啟動，攜手打拚孩子與台東的未來。

教育處長劉鎮寧指出，台東縣指定5所國中小在105學年試辦、106年正式啟動，包括初鹿夢想家實驗學校、關山夢想家實驗學校將辦自造者與程式語言學校，未來會分手工藝、3D列印與機器人、程式設計3組課程上課。

卑南鄉富山國際實驗學校將推動學校國際化，達仁鄉土坂VUSAM文化實驗小學、台東市南王PUYUMA花環實驗小學將兼顧文化深耕、學力扎根，而土坂、富山亦將融入混齡實驗教學。

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