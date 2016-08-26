關山水之祭跑水 一條小蛇也跟著湊熱鬧

2016-08-26 16:07

［記者王秀亭／台東報導］台東農田水利會今天上午在關山圳進水口舉辦聯合圳頭祭，並重現早期圳溝開通時的「跑水」，未料準備開跑時，一條小蛇現身水中，小蛇順著水流，和跑水人群一起往進水口流去，羅應鑑說，今年水量特意加大，水深讓腳有阻力，跑得比去年慢，並非受到水中有蛇影響。

台東農田水利會每年農曆七月結合地方機關，舉辦聯合圳頭祭，今天上午由鹿野鄉源聖宮主祀玄天上帝出巡坐鎮關山圳進水口，羅應鑑擔任祭典主獻官，與地方首長及水利會人員依古禮獻禮祭祀；由於進水口設於海端鄉，布農族人也受邀，由耆老胡金娘等人進行布農族祈福儀式。

隨後羅應鑑帶領水利會人員及農民到進水口前方的導水路準備跑水，一切就緒後，水中竟出現小蛇，由於傳說中蛇是玄天上帝的坐騎之一，擔任祈福祭拜儀式的源聖宮主祀就是玄天上帝，廟方認為是上天派來與會，未特意趨離，僅待疑為眼鏡蛇的小蛇爬上牆壁後，即開始放水，一行人在司儀一聲令下，展開250公尺的跑水路程。

才爬上牆壁的小蛇被放水後的水流又帶往水中，此時羅應鑑等第一批向前衝的跑水者以奮勇向前跑，後方一批跑水者則一路伴在小蛇後方，慢速抵達終點，一名跑水者堅稱是為保護小蛇，立即被旁人吐槽是擔心被咬。

羅應鑑說，水變深，跑到一半雙腳真的已出不了力，希望民眾透過此活動了解飲水思源、吃果子拜樹頭。

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