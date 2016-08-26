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玖壹壹挨批讓台灣陷恐攻風險 他說：這不就是刻板印象？

針對玖壹壹被批評可能讓台灣陷入恐攻風險，人渣文本說：「不就是基於對穆斯林的刻版印象嘛。」圖為玖壹壹。（資料照，記者潘少棠攝）

2016-08-26  15:44

〔即時新聞／綜合報導〕饒舌團體玖壹壹與馬來西亞歌手黃明志合作電影《大顯神威》歌曲《Oh My God》，MV外流版本涉及侮辱宗教，黃明志返回馬來西亞時遭警方逮捕，玖壹壹也被捲入這場風波。筆名「人渣文本」的作家周偉航在臉書分析此事件，並呼籲各界應冷靜思考此事，針對玖壹壹被批評可能讓台灣陷入恐攻風險，他則說：「不就是基於對穆斯林的刻版印象嘛，是有比黃明志搞出來的東西高明到哪邊去。」

玖壹壹捲入這場風波，在台生活多年的英國人瑞門（Christopher Raymond Hall）與其友人批評此MV，強調MV的行為碰觸到伊斯蘭教的禁忌領域，可能會使台灣成為恐怖分子的目標之一，並認為玖壹壹不了解這些動作背後的意義，只是配合黃明志而演出，指稱「感覺他們像傀儡」。

此事件引起熱烈討論，人渣文本認為，這MV想法應該是出自於黃明志，而非玖壹壹，隨後直言：「那黃明志不懂嗎？他故意的。他和大馬回教政府起衝突已經很久了，他是來台灣故意玩這種概念的。當然玖壹壹要配合，也是有責任。」

針對玖壹壹成員在MV中扮演阿拉的舉動是否會招致恐攻，人渣文本表示：「會問這種問題，不就是基於對穆斯林的刻版印象嘛，是有比黃明志搞出來的東西高明到哪邊去。」強調穆斯林什麼都有，有普通人民也有恐怖份子，隨後更舉例：「中國也十四億人，也是什麼人都有，台灣一天到晚罵中國，所以中國打台灣了嗎？」呼籲大家思考此事應該冷靜看待。

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  • 人渣文本臉書全文。（圖擷取自特急件小周的人渣文本）

    人渣文本臉書全文。（圖擷取自特急件小周的人渣文本）

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相關關鍵字： 人渣文本 伊斯蘭教 宗教 玖壹壹 黃明志
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