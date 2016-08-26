「勇闖中台灣」中彰投苗好吃好玩報你知

2016-08-26 15:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府力推中台灣觀光，新聞局製播的旅遊節目「勇闖中台灣」邁入第二季，27日正式開播。市府26日舉行開播記者會宣傳，市長林佳龍表示，中彰投苗四縣市真的好好玩，有山有海，都會鄉村各有特色，節目介紹私房景點、美食，歡迎旅客看節目，中台灣一路玩到底。

「勇闖中台灣」去年第一季反應熱烈，中市新聞局26日舉行第二季開播記者會，包括市長林佳龍、苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣秘書長賴振溝、南投縣參議陸正威、市議員鄭功進及主持群、多位有線電視高層等共同出席，為節目宣傳，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，中彰投苗區域聯合治理最吸引人的就是觀光，透過節目整合行銷，把中、彰、投、苗四縣市好玩、好吃、美景、美食全部放進在節目中，搭配俊男美女主持群，在全國頻道、網路等平台播放，促進觀光產業發展。

「勇闖中台灣」去年第一季播出後，有線電視同時段收視率多次擠進前段班，並安排於網路及國外衛星頻道播放，促進國際旅客前來中台灣旅遊的觀光風潮，廣受國內外觀眾喜愛，國際與兩岸旅客數比前年成長11.3%。

「勇闖中台灣」第二季共20集，以不同角度體驗中台灣風情，包括草悟道阿薩斯銅像、光復新村、審計新村，認識新一代文創產業的生命力；彰化兼具懷舊創新的獨特風貌，一路玩到底的南投公路旅行及苗栗恬靜沉謐的尋幽之旅。