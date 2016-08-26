| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「勇闖中台灣」中彰投苗好吃好玩報你知

2016-08-26  15:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府力推中台灣觀光，新聞局製播的旅遊節目「勇闖中台灣」邁入第二季，27日正式開播。市府26日舉行開播記者會宣傳，市長林佳龍表示，中彰投苗四縣市真的好好玩，有山有海，都會鄉村各有特色，節目介紹私房景點、美食，歡迎旅客看節目，中台灣一路玩到底。

「勇闖中台灣」去年第一季反應熱烈，中市新聞局26日舉行第二季開播記者會，包括市長林佳龍、苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣秘書長賴振溝、南投縣參議陸正威、市議員鄭功進及主持群、多位有線電視高層等共同出席，為節目宣傳，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，中彰投苗區域聯合治理最吸引人的就是觀光，透過節目整合行銷，把中、彰、投、苗四縣市好玩、好吃、美景、美食全部放進在節目中，搭配俊男美女主持群，在全國頻道、網路等平台播放，促進觀光產業發展。

「勇闖中台灣」去年第一季播出後，有線電視同時段收視率多次擠進前段班，並安排於網路及國外衛星頻道播放，促進國際旅客前來中台灣旅遊的觀光風潮，廣受國內外觀眾喜愛，國際與兩岸旅客數比前年成長11.3%。

「勇闖中台灣」第二季共20集，以不同角度體驗中台灣風情，包括草悟道阿薩斯銅像、光復新村、審計新村，認識新一代文創產業的生命力；彰化兼具懷舊創新的獨特風貌，一路玩到底的南投公路旅行及苗栗恬靜沉謐的尋幽之旅。

廣告
  • 旅遊節目「勇闖中台灣」將正式開播，中市府廿六日舉行記者會宣傳。（記者黃鐘山攝）

    旅遊節目「勇闖中台灣」將正式開播，中市府廿六日舉行記者會宣傳。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勇闖中台灣 林佳龍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：「勇闖中台灣」中彰投苗好吃好玩報你知


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.