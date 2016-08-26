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野生台灣彌猴大鬧社區 歷時5小時終收服

獸醫師與動保員歷經5小時追捕，好不容易以麻醉吹箭捕獲彌猴。（記者林欣漢攝）

2016-08-26  15:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕1隻保育類台灣彌猴今天突然現身基隆市仁愛區華一街鬧區，動作敏捷地在民宅屋頂、電纜間穿梭，獸醫師與動保員歷經5小時追捕，好不容易以麻醉吹箭擊中捕獲，將尋覓適當地點野放。

這隻重約11公斤的台灣彌猴，今天上午8時許出現在華二街民宅陽台，嚇壞屋主報案抓猴，但因這隻公獼猴行動相當敏捷，經由纜線在大樓間來回竄躲，讓獸醫師與動保員一直無法順利捕獲。

直到下午2時許，動保員看準機會，以麻醉吹箭射中彌猴屁股，這隻機靈的彌猴逐漸昏睡，倒在一間6樓民宅的屋頂上睡覺，獸醫師與動保員趕緊向屋主借道，趁麻醉藥效還未過將牠逮住，帶下樓關進獸籠裡。

民眾看到折騰半天的彌猴終於被收服，開心地上前圍觀拍照，直呼難得一見，有人擔心說：「牠醒了怎麼辦」，小朋友也童言童語地說：「好大隻喔！」「牠怎麼跑這麼久都不會累。」

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，這隻台灣彌猴上星期曾在西定路一帶出沒，是隻壯年猴子，左腳曾遭獸夾夾傷，有舊傷口，會盡快安排野放事宜。

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民眾搶拍捕獲的彌猴。（記者林欣漢攝）

彌猴麻藥還未退，眼睛半睜。（記者林欣漢攝）

民眾搶拍台灣彌猴。（記者林欣漢攝）

歷時五小時終於收服台灣彌猴。（記者林欣漢攝）

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相關關鍵字： 台灣彌猴 彌猴 獸醫師 麻醉
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