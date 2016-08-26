重返青春年華 老寶貝旗袍走秀風華絕代
〔記者楊綿傑／台北報導〕畫上淡妝，穿起旗袍，已經高齡80歲的黃奶奶看起來依然風姿綽約，歲月流逝及生命磨難看起來都沒有留下太多痕跡，此刻心情只有興奮與喜悅。黃奶奶在今年華山基金會「搭上時光機，老寶貝重返青春風華絕代」的走秀活動中挑大樑，她直呼：「這是我人生第一次上台表演！好開心」。
舖上長長的紅地毯，播放紅極一時的老歌「夜上海」，勾起現場近百名長輩年少時代的回憶。華山基金會與長榮桂冠酒店提前為華山服務長者過中秋，除安排精緻菜餚、歌手及魔術表演，也邀請資深藝人司馬玉嬌帶領5位長輩，以旗袍走秀的方式回味青春。
大家都稱讚黃奶奶穿旗袍很漂亮，身材仍維持玲瓏有緻，她害羞表示，已經大概60年沒有穿過旗袍了，也從來沒有上台表演過，她非常開心與期待。但是回想到自己的生命歷程，情緒一來卻止不住淚，丈夫在一對子女年幼時就去世，她為了維持家計，只好從事清潔工，含辛茹苦將孩子拉拔長大。
正當是享福的時候，兒子卻因工作太勞累而中風，照顧及工作的重擔落在黃奶奶一人身上，但直到幾年前，黃奶奶罹患肝癌無法工作，生活便陷入困境，她反思人生，一方面對沒有照顧好兒子愧疚，另一方面也告訴自己「這就是命」必須勇敢去面對它，但評估自己的狀況，決定向社福單位求援，展現出認命卻不服輸的個性。
螢幕上播放一張張黃奶奶年輕時的老照片，從亮麗秀氣的小姐到人妻，儘管經歷生命中的坎坷磨難，她依然自許要當個好媽媽，繼續照顧兒子到她不能動為止。黃奶奶心裡最深層的願望就是，希望兒子可以勇敢再出來面對社會。兒子也託華山基金會，向媽媽表達，「感謝媽媽多年照顧，我會努力好起來，我愛您」，令現場所有人為之動容。
華山基金會表示，套用時下最流行的手遊「精靈寶可夢」，每位長輩都是老寶貝，尤其是三依（失能、失智、失依）的長輩，更需社會大眾拋出愛心寶貝球，透過華山基金會的認助計畫，協助他們的生活。
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標題：重返青春年華 老寶貝旗袍走秀風華絕代
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