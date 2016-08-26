澎湖瘋秋冬 沙灘路跑打頭陣相約黃金海岸

2016-08-26 14:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕突破澎湖半年觀光旺季限制的澎湖瘋秋冬活動，將由沙灘路跑打頭陣，10月23日在長達3.2公里林投隘門彎月形黃金海岸線起跑，即日起開始受理報名，至9月23日截止，報名官網「2016澎湖灣沙灘路跑」或雄獅旅遊官網洽詢。

澎湖瘋秋冬是總統蔡英文及立委楊曜，競選時提出的3個5億元計畫其中一環，振興澎湖淡季觀光，率先登場的是沙灘路跑活動，已連續3年舉辦的沙灘路跑活動，去年創下千人參與的高峰，今年結合鎖港紫微宮光雕秀，前一晚選手之夜選擇在紫微宮舉行，並邀請熱門歌手關詩敏及黎謙助陣。

今年沙灘路跑分為3K健走組、6K競賽組及12K挑戰組，3K報名費100元、6K及12K分別為400及600元，報名可獲得跑者紀念T恤、在地海鮮餐盒及精美參賽禮，另外還可參加活動抽獎，獎品豐富包括福朋喜來登飯店港景豪華雙床客房住宿券、澎坊免稅商品名牌包及華信航空國際線及國內線機票等多項好禮。

另外，配合活動澎管處也與華信航空、雄獅旅遊攜手推出「沙灘路跑3日遊」 行程，由台北、台中及高雄出發，規劃多款自由行及套裝團體旅遊行程，費用最低只要5700元，凡在9月底前報名10月21、22日出發團體，都可免費參加沙灘路跑活動，4人同行還享有1人優惠折扣，並擁有澎湖秋冬好禮加贈二選一，包括澎湖海產伴手禮或澎湖在地哈密瓜蒸石斑等。

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