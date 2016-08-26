磊駿重返四分溪設土資場 議員擬赴市府靜坐抗議
〔記者何世昌／台北報導〕磊駿開發公司在南港區四分溪上游設置「土石方（泥漿）資源分類處理場」，因汙染溪水，當地居民抱怨連連；2011年營業期滿後，因反對聲浪不斷，磊駿申請復業未果。如今北市府擬再次接受磊駿申請復業，今早在南港區九如區民活動中心舉行公聽會，出席市議員及民眾均不滿要求市府退回申復，否則不分藍綠議員將帶領居民赴市府大門口靜坐抗議。
由「磊駿開發公司」主辦的公聽會，今早10時在南港區九如區民活動中心2樓舉行，北市府建管處、南港九如里社區發展協會受邀出席。由於四分溪是南港區重要水源，公聽會現場爆滿，多達200餘人與會，而市議員闕枚莎、吳世正等南港區議員及辦公室主任也到場發表意見。此外，「土石方（泥漿）資源分類處理場」的砂石車出入動線是由土資場出去，行經木柵路四段159巷、木柵路五段43巷，再上北二高木柵交流道。因此，文山區里長及文山區市議員也派員關心。
南港居民主張，土資場污染四分溪水質、破壞生態，且四分溪沿岸出入的產業道路僅5公尺，砂石車往返會釀事故；文山區居民則不滿，磊駿的砂石車由「南港入、南港出」，如今為了降低南港居民反彈聲浪，將路線悄悄改行文山區，令當地居民不滿。
對此，南港區市議員闕枚莎表示，柯市長應該要與人民、公益、生態站在一起，退回「磊駿開發公司」的申請復業；否則今天只是在南港開公聽會，但下次會邀集南港區所有市議員、不分藍綠，率領居民到臺北市政府大門口靜坐抗議。
文山區市議員簡舒培代表則要求北市府，「土資場審議委員會」必須重新審理，且需邀請殯葬處、交通局、文山分局，及文山居民代表出席。
位在2樓的公聽會有南港分局警員在場維安，1樓會場則有黑衣人「駐守」。公聽會召開近2小時，最後由建管處表示，會將大家的聲音帶回「土資場審議委員會」討論，並宣布散會。豈料，人員紛紛離場時，四分溪上游的地主等人與闕枚莎人馬起口角並爆發肢體衝突，所幸在旁警員即時架開，並無人受傷。
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標題：磊駿重返四分溪設土資場 議員擬赴市府靜坐抗議
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