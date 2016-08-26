| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

越籍孕婦搭客運陣痛 服務區緊急產子

2016-08-26  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕昨日下午一名22歲越籍孕婦自台中搭乘客運北上至桃園就醫途中，突然開始陣痛，司機見情況緊急，趕緊將車子停靠於新竹湖口服務區，在眾人幫忙下，婦人順利產下一名男嬰。

綜合媒體報導，該名婦人及先生搭乘客運北上，不料車子開上高速公路後，婦人竟開始陣痛，羊水破裂，並要求司機停車，司機將車子停靠在湖口服務區後，婦人原本欲前往洗手間，不料因腹部劇烈疼痛而倒臥在地。

民眾見狀趕忙上前撐傘，並安撫產婦，在民眾幫助下，消防隊員趕到時，婦人已在路邊產下一名男嬰，送醫後母子均安，讓熱心幫忙的民眾和警消都鬆了一口氣，而這也是第一次有婦人在服務區產子。

廣告
  • 昨日下午一名22歲越籍孕婦在湖口服務區順利產下一名男嬰。圖為湖口服務區。（資料照，記者黃美珠攝）

    昨日下午一名22歲越籍孕婦在湖口服務區順利產下一名男嬰。圖為湖口服務區。（資料照，記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孕婦 客運 服務區 產子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：越籍孕婦搭客運陣痛 服務區緊急產子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.