越籍孕婦搭客運陣痛 服務區緊急產子

2016-08-26 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕昨日下午一名22歲越籍孕婦自台中搭乘客運北上至桃園就醫途中，突然開始陣痛，司機見情況緊急，趕緊將車子停靠於新竹湖口服務區，在眾人幫忙下，婦人順利產下一名男嬰。

綜合媒體報導，該名婦人及先生搭乘客運北上，不料車子開上高速公路後，婦人竟開始陣痛，羊水破裂，並要求司機停車，司機將車子停靠在湖口服務區後，婦人原本欲前往洗手間，不料因腹部劇烈疼痛而倒臥在地。

民眾見狀趕忙上前撐傘，並安撫產婦，在民眾幫助下，消防隊員趕到時，婦人已在路邊產下一名男嬰，送醫後母子均安，讓熱心幫忙的民眾和警消都鬆了一口氣，而這也是第一次有婦人在服務區產子。