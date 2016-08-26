文旦有蜂蜜香味 西湖鄉邀民眾來品嘗

2016-08-26 13:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉是縣內最大文旦柚產區，優異的品質和口感一向備受消費者肯定，也是中秋佳節送禮自用的必備水果。西湖鄉公所和西湖鄉農會為推廣西湖鄉文旦柚，舉辦「柚見中秋慶團圓」活動，歡迎民眾在秋高氣爽的季節到西湖品嚐文旦。

西湖鄉公所表示，目前西湖鄉文旦柚栽種面積大約160公頃，高居苗栗縣之冠，大部分集中於湖東村大小窩一帶，西湖鄉文旦品質佳，嚐起來有蜂蜜香味，甜度更高達12度，且富有營養價值，維生素C含量高，美味又健康。

「柚見中秋慶團圓」將在9月4日舉辦，屆時也將舉辦文旦果品評鑑，以及剝柚皮競賽、有獎徵答和農特產品展售，鄉公所與農會表示，活動內容豐富，歡迎大家來同樂。

另外，西湖鄉農會也推廣認養文旦樹，依樹種分為A級9000元、B級7500元，認養時間在每年3月柚花開到9月採收期，認養人可隨時當假日農夫，體驗農村生活，採收時更能當成中秋賀禮，與親朋好友分享。