日校園建築大師 30日來台開講

2016-08-26 13:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕《建築風起‧新竹大師講座》30日再登場！繼邀請國際知名建築學者、日本東北大學教授小野田泰明來台交流，新竹市政府「建築風起‧新竹大師講座」下週二（30日）將邀校園建築大師、日本法政大學教授赤松佳珠子，針對「開放校園的規劃與設計」與台灣建築師及進行意見交換，提升新竹市公共建設的品質和美學。

建築師赤松佳珠子擅長跨域交流，透過校園建築的設計，打造提升教學品質的創意空間，落實校園內的探索體驗，著名作品包括：群馬國際學院、宇土市宇土小學，以及東京市立川第一小學，新竹市長林智堅今年4月赴日考察時，也特地前往立川第一小學參訪。

林智堅指出，立川第一小學像是一所「會思考的校舍」，在空間規劃上「不留死角」，教室與教室之間以拉門為區隔，必要時可拆卸，變成寬敞的學習基地，創造一體的校園空間，讓師生可以暫時拋開課本進行實作，不僅教學方法更加創新，人與人之間的交流也相對提升，日後將作為關埔國小、華德福實驗學校新建校舍的參考。

林智堅說，赤松佳珠子下週一（29日）就將抵達新竹市，與台灣建築師及新竹市近期與未來，將有校園重大改造、改建的學校，由校長帶隊，共同在「大同108舊城再生基地」展開為期三天的「校園設計工作坊」，相互學習請益，合作打造校園創意空間，提升校園美學與創新教育品質。

赤松佳珠子曾兩度獲得「日本建築學會作品賞」的肯定，最為人所知的作品，如千葉市立打瀨小學、戶田市立蘆原小學、群馬國際學院、宇土市立宇土小學、流山市立大鷹之森中小學，不僅創造全新的學習場域，也重起社區動能，讓居民也能享有交流共享的空間。