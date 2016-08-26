7縣市爭取設置原住民族博物館 10月揭曉落腳處

2016-08-26 13:13

〔記者黃邦平／台北報導〕「國立原住民族博物館」到底落腳何處？目前已有7縣市申請爭取，原住民族委員會將邀請人類學、都市規劃、交通運輸等學者專家評估，答案預計10月揭曉。

去年11月原博館選定落腳在新北市三鶯新生地，當時認為可省下大筆土地成本，也可與鄰近的鶯歌陶瓷博物館、未來的新北市立美術館形成博物館聚落，但正值大選前夕，時機敏感，其他原住民人數更多的縣市也不滿，這項決定在政黨輪替後翻案，立法院決議重新選址。

原民會表示，截至7月底，有意爭取的縣市包括新北市、桃園市、高雄市、新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及屏東縣等7縣市，縣市政府都提報建議設館的基地。

原民會已組成原博館選址評估小組，包括各領域專家如：王嵩山（人類學、博物館學）、李莎莉、林志興（博物館經營管理）、浦忠成（原住民族文化）、周志龍（都市規劃）及羅孝賢（交通運輸）等，並由原民會副主任委員汪明輝擔任召集人，近期將分別會勘各縣市所提建議設館基地，再確認最終設館基地。