| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

7縣市爭取設置原住民族博物館 10月揭曉落腳處

2016-08-26  13:13

〔記者黃邦平／台北報導〕「國立原住民族博物館」到底落腳何處？目前已有7縣市申請爭取，原住民族委員會將邀請人類學、都市規劃、交通運輸等學者專家評估，答案預計10月揭曉。

去年11月原博館選定落腳在新北市三鶯新生地，當時認為可省下大筆土地成本，也可與鄰近的鶯歌陶瓷博物館、未來的新北市立美術館形成博物館聚落，但正值大選前夕，時機敏感，其他原住民人數更多的縣市也不滿，這項決定在政黨輪替後翻案，立法院決議重新選址。

原民會表示，截至7月底，有意爭取的縣市包括新北市、桃園市、高雄市、新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及屏東縣等7縣市，縣市政府都提報建議設館的基地。

原民會已組成原博館選址評估小組，包括各領域專家如：王嵩山（人類學、博物館學）、李莎莉、林志興（博物館經營管理）、浦忠成（原住民族文化）、周志龍（都市規劃）及羅孝賢（交通運輸）等，並由原民會副主任委員汪明輝擔任召集人，近期將分別會勘各縣市所提建議設館基地，再確認最終設館基地。

廣告
  • 目前已有7縣市申請爭取「國立原住民族博物館」落腳，落腳處答案預計10月揭曉。圖為花蓮縣政府已規劃完成之預定地（資料照，記者游太郎攝）

    目前已有7縣市申請爭取「國立原住民族博物館」落腳，落腳處答案預計10月揭曉。圖為花蓮縣政府已規劃完成之預定地（資料照，記者游太郎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民族 原住民族博物館 原民會 國立原住民族博物館
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：7縣市爭取設置原住民族博物館 10月揭曉落腳處


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.