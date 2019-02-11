工會訴求反覆、得寸進尺 恐得不償失

2019-02-11

記者黃以敬、陳宜加／特稿

華航罷工將進入第四天，儘管交通部介入協調，但華航勞資在罷工後首度協商仍觸礁，主要卡在所謂疲勞航班改善。

華航已被迫軟化，原則同意飛航十二小時派遣四人、飛航八小時則派遣三人，優於國際也優於長榮航；但機師工會仍要求飛航七小時就需派遣三人，若工會不能見好就收，持續得寸進尺而造成協商破局，只怕不僅罷工正當性喪失，社會無法支持，若交通部也放棄協調，回歸勞動法規調處、仲裁甚或法律訴訟，工會恐將得不償失。

機師工時較絕大多數勞工短而待遇優渥，選在春節期間罷工，把廣大旅客當作肉票，引發民怨，旅行業忍無可忍，要求修法適度限制罷工規則。其他執勤機師及地勤人員也因更多工作負擔而發出反彈聲浪。這都不是機師工會一句呼籲大家體恤機師要爭權益就能帶過。

更讓人瞠目的是，交通部已介入要求華航讓步，同意飛航八小時派員三人等優於競爭對手的方案，讓身為上市公司的華航須面臨營運壓力。機師工會在談判桌上卻一度提出八小時應納入報到準備等飛航執勤時間，換算幾乎只要飛航五．五小時就須派遣三人，這在國際恐是絕無僅有。

事實上，工會去年原始訴求是飛航時間十二小時，又提長程航班八小時。如今再變訴求，連交通部都看不過去，協調至少飛航七小時以上，更主動提出折衷方案、飛航六至八小時航班視狀況機動調增為三人。

華航是民營公司，交通部無權要求企業不合理增加成本、虧損經營，這難道會是華航股東、員工及交通部想看到的結果？

華航機師罷工還被政治化為民進黨派系鬥爭，交通部及桃園市長一度相繼解釋，都希望華航聽話、退讓解決罷工爭議。但事件發展至今，還好華航不是很聽話，因為勞工基本工作權益要維護，但無限上綱索求不應縱容。

這場罷工要如何避免華航、員工及旅客三輸，機師工會、華航、交通部及桃園市政府，都不能打迷糊仗。

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