華航地勤：外部工會滾出去／員工質疑「罷工越久越失血 長榮航賺更多」

2019-02-11

〔記者陳宜加、黃以敬／台北報導〕華航機師罷工進入第三天，第一線地勤人員苦當「砲灰」，昨公開表達不滿，上百人前往交通部陳情，高喊「停止罷工、立即開工」。他們強調多數華航員工反對罷工，拒絕勞資爭議用罷工解決，呼籲機師回家好好談，並要求外部工會滾出華航。

華航航務處行政部經理李晶婷表示，多數華航員工春節期間仍戮力排班、工作，就是希望讓旅客準時回家，「華航是我們的伊甸園，不願意再次造成內部撕裂。」

華航若倒閉 影響萬餘家庭生計

她說，自己公司自己救，華航機師工會卻讓長榮航機師代表協商，交通部應保護航空產業、人民安全，而不是一味當濫好人，華航若倒閉 ，將影響一萬多個家庭生計。

談判結果 欠缺結論比例原則

地勤人員要求外部工會滾出華航、長榮工會理事長李信燕退出協商。他們指出，由非華航的工會代表談判，違反公平正義原則。機師工會的華航成員僅占華航約一成員工，交通部談判結果欠缺結論比例原則。

昨有華航員工於臉書發文表示，職業工會不是華航內部工會，身為長榮航機師的機師工會理事長強力主導華航機師罷工，居心叵測。另有員工抱怨華航罷工越久越失血，長榮航等其他航班就可賺更多，華航機師爭權益而罷工到底在幫誰。

航空業者表示，並非李信燕不適任，但身兼兩種角色，本來就有混淆的可能，況且華航企業文化、機隊組成跟派遣邏輯，與長榮航都不同，不太容易談出個有利華航發展的方案。若有朝一日發現有問題，「要回頭怪長榮航嗎？」

估年增5億成本 衝擊財務

華航估算，去年與機師工會初步協商，同意將機師第十三個月改為飛安獎金，一年估增人事成本一．二億，工會再訴求飛航十二小時增為四人、八小時增為三人，一年再增三億多元人事成本，再加上空服員及機師等兩次罷工造成賠償支出及貨運減單等後續衝擊，比起競爭對手長榮航等，華航要賺錢恐更難。

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