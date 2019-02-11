台股今開紅盤 再攻萬點

2019-02-11

台股封關期間 美股先強後弱漲逾2％

〔記者卓怡君／台北報導〕今日台股金豬年開紅盤，根據統計，台股春節封關期間，美股道瓊指數大漲五二六．三七點，漲幅二．一四％，費城半導體指數更是勁揚五．三五％；加上歷史經驗顯示，台股開紅盤與二月上漲機率高達七成，有利今日台股上演補漲行情，重登萬點之上。不過，美中貿易談判又傳雜音，不安情緒再度籠罩市場，恐對台股後續表現造成壓抑。

美股在台股休市期間先強後弱，因美國總統川普上週表示，在美中貿易談判三月一日最後期限之前，不太可能與中國國家主席習近平會面，引發市場不安情緒，美股連三日走跌；所幸在台股封關期間，美股道瓊指數仍大漲二．一四％，那斯達克指數上漲三．八四％，費城半導體指數漲幅更高達五．三五％，台積電ＡＤＲ漲幅則有四．○一％，有利今日台股開紅盤的氣勢。

美中貿易談判又傳雜音 恐壓抑後續漲勢

根據群益投信統計，近十年台股農曆年開紅盤當天上漲的機率為七成，平均漲幅○．六％，顯示年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期；此外近十年二月台股平均表現也都是正報酬，上漲機率七成，其中大盤平均上漲一．七二％，ＯＴＣ指數平均上漲三．九三％，表現搶眼。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，根據過往經驗，近十年春節後第一個交易日開紅盤的機率高，金豬年第一個交易日台股指數有望朝萬點大關挺進；此外，開紅盤後，各企業將公布元月營收，緊接著三月公布去年財報，並密集召開董事會宣布股利政策等，屆時高股息股有望吸引資金率先卡位。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵強調，中小型股於第一季將有較佳表現，電子股可布局5G、ＡＩ（人工智慧）、伺服器等產業發展前景較佳，半導體與ＩＣ設計產業將於第二季落底，以過去經驗觀察，股價將提前一季落底，因此目前仍可逢低承接。

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