金豬年 命理師解盤 小心禿鷹 搶短莫貪

2019-02-11

〔記者張慧雯／台北報導〕面對二○一九年豬年台股走勢，命理學家譚秀珠卜卦後分析，今年股市得特別留意國際禿鷹突襲、國際政經情勢詭譎多變，以及假消息不斷等變數，建議投資人不可貪心，一定要更謹慎，別失去投資原則。

譚秀珠指出，今年台股走勢卜卦為「中間互卦—火澤暌」，離火，先天卦位居正東方，兌澤，後天卦位居正西方。她解釋，這是一種對立的現象，暌者乖也，所以股民對政府與股市，容易出現大眼瞪小眼、無言以對、無法依循、無利可圖的局面，建議股民今年股市操作時要特別小心，可能是搶很短的短線，更不能太貪心。

今年哪一季可看到高點？譚秀珠說，從目前卦象來看，第一季、第二季都沒看到「決戰」點，也就是說，沒有看到股市大利多或可投資的點，幾乎都是短線、搶幾日的利差。

她也說，今年國際禿鷹有可能突襲台股，甚至波及台幣匯率，而國際政經情勢詭譎多變，也影響全球股市走勢，且市場假消息不斷，投資人切莫聽到利多消息就搶進，一定要記得「不貪心」、「勿忘投資基本原則」，避免損失；譚秀珠特別強調，今年股市卦象是一個「陰陽交界、生死關頭」的時點，投資人一定要比過去更小心、更謹慎，才能度過這個關卡，從難關中逃脫。

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