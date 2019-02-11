金豬年台股操作難度高 美中貿戰 最大變數

2019-02-11

〔記者卓怡君／台北報導〕台股金豬年報到，在歷經去年下半年暴跌的震撼教育，法人認為，金豬年仍是「不平靜的一年」，操作難度高，其中最大變數就是美中貿易戰，再來則是外資動向、電子產業何時回溫。

美中貿易戰停戰九十天進入倒數，雙方角力轉為劇烈，美國總統川普開始放話施壓，再度對於全球股市造成壓力，美股因此就連跌三天，野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，二○一九年影響全球市場最大的因素為美中貿易戰，雙方談判極可能轉為持久戰，未來發展仍充滿變數。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台股今年投資操作上必須留意美中貿易爭端演變、外資動向、電子業成長放緩，其中在美中貿易議題方面，後續仍須視雙方協商過程和態度變化，消息面將為市場帶來干擾；在產業方面，金豬年最值得關注的便是成長趨勢明確的5G、人工智慧兩大新科技類股，以及需求穩健之民生消費類股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，金豬年上半年基本面欠佳已是市場共識，包括蘋果手機需求疲軟、半導體進入庫存調整，預期台股波動不容小覷，但隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上美國聯準會不斷放送「鴿」聲，市場預期美元趨疲軟，有利資金持續流向新興市場，個股仍有表現機會，可逢回進行佈局。

法人看好5G、AI類股

永豐高科技基金經理人呂宏宇表示，近期國際半導體重量級企業財報普遍優於市場預期，5G建設啟動，加上物聯網及高效能運算需求爆發，看好金豬年5G通訊、人工智慧、自動駕駛等族群表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/