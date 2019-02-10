美中貿易談判第三輪 續施壓中國改革

2019-02-10

第三輪談判 副部長級會議週一登場

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國白宮週五宣布，美國貿易代表團本週將前往北京，展開第三輪貿易談判，本次談判分兩個階段，週一會先舉行副部長級會議，由副貿易代表傑瑞希（Jeffrey Gerrish）領軍，週四、週五才是由貿易代表萊席爾及財長努勤率領的部長級高層磋商；本次會談將聚焦於智慧財產權保護，美方將繼續敦促中國進行結構性改革。

白宮聲明宣布：「貿易代表團將由白宮、美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）辦公室及國務院、財政部、農業部、商業部和能源部的其他高層官員組成。」成員名單包括：美國貿易代表署首席農業談判員杜德（Gregg Doud）、財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）、農業部次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部國際貿易事務次長卡普蘭（Gilbert Kaplan）、白宮國家經濟委員會副主任威廉斯（Clete Willems），以及能源部助理部長溫柏格（Steven Winberg）。

終結竊取智慧財產權、技術轉移

路透報導，一名白宮官員表示，貿易談判正在如火如荼地準備中，本次美方談判的重點將是繼續敦促中國進行結構性貿易改革，並結束不公平的貿易行為，包括竊取智慧財產權、強迫性技術轉移等。

ＣＮＢＣ報導，花旗集團（Citigroup）全球經濟學家羅哈斯（Cesar Rojas）表示：「我們認為中方已表示願意做出一些讓步，例如在智慧財產權方面，中方已承諾提供更嚴格保護，但關鍵在於細節，中方是否會貫徹執行，以及美國是否對中方的執法感到滿意。」

如談判順利 美可延長貿易戰休兵

羅哈斯指出，如果談判順利，美方可能會延遲貿易戰休兵的截止日期，將雙方達成共識的距離向前推進；但若談判不順，貿易戰可能再升級，屆時距離三月一日大限只剩兩週。川普總統日前表明，若九十天休兵期限前仍未達成協議，美國將照原定計畫，對中國兩千億美元商品加徵關稅，將稅率自十％上調至二十五％；川普也說，三月一日前沒有打算與習近平會面。

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