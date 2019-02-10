飯店欄杆太寬 2歲娃墜8樓 摔落河床亡

2019-02-10

家人未注意 女娃穿越欄杆

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一名兩歲謝姓女童，前天與家人到台中谷關風景區旅遊，並入住一間溫泉飯店，當天傍晚和家人到頂樓的停車場兼觀景平台遊玩時，不慎從觀景平台的鐵欄杆間隙，墜落約八層樓高的大甲溪河床，家人發現趕緊報案送醫，女童因顱骨骨折、血胸，送醫急救仍不治，家屬質疑欄杆間隙過大，市府將進行稽查釐清觀景平台是否合法，以及欄杆設置是否符合規範。

谷關飯店觀景欄杆縫隙太寬

台中市消防局前天傍晚四點四十七分接獲報案，指稱谷關東關路一段溫泉巷有女童墜落大甲溪河床中，消防人員抵達時，發現兩歲謝姓女童頭部外傷、意識模糊，趕緊送往衛福部豐原醫院急救，女童在晚間六點左右到院，檢查後發現顱骨骨折、顱內出血、血胸傷勢嚴重，經兩小時急救仍告不治。

警方調查，女童跟媽媽和親友一行七人，前天從彰化到谷關出遊，下午入住該間溫泉飯店，並上到八樓的停車場兼觀景平台遊玩，沒想到女童趁家人不注意時，穿越觀景平台中段的鐵欄杆間隙，墜落約八層樓高的大甲溪床，家人趕緊衝到溪床搶救，但女童已奄奄一息。

警方表示，觀景平台鐵欄杆高度一百公分，間隙二十公分，因家屬質疑欄杆間隙過大、設置不當，業者是否有疏失將進一步釐清。

記者昨天下午致電飯店，一名櫃台人員對於記者詢問一問三不知，只表示主管都已休假，沒人可回應。

飯店頂樓觀景台 年後稽查

市府觀光旅遊局發言人曹忠猷表示，該飯店二○○四年核准登記，共有一○五間房間，是合法登記的旅館，不過頂樓停車場兼觀景平台是否為合法建物？以及欄杆設置是否符合規範？春節後將會同都發局、建設局等相關單位進行聯合稽查後才能確認。

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