鄭文燦：何煖軒如聽建議 不會發生罷工

2019-02-10

〔記者魏瑾筠、陳宜加、劉力仁／綜合報導〕華航罷工引發人事鬥爭之說，外傳華航董事長何煖軒「只聽鄭文燦的話」，不把正國會的交通部長林佳龍放在眼裡；桃園市長鄭文燦表示，如果何煖軒接受他的建議與工會對話，罷工一定不會發生。

鄭文燦︰我與林佳龍看法一致

鄭文燦回應，他與林佳龍看法一致，每天也有熱線相通，強調中央跟地方是個團隊，特別是罷工是全國性事務，會影響國人出國權益，對國家形象也會有影響，「我們看法是一致的」。

針對有人說何煖軒是新潮流的門神，鄭文燦澄清，何煖軒不屬於任何派系，他是因具有交通專業被派任華航董事長，話鋒一轉，他說，如果何煖軒接受他的建議跟工會多對話，罷工一定不會發生，他不解為什麼去年八月簽訂協議，長榮可以完成協商，華航卻不能？

鄭文燦認為，可能是何煖軒比較接受華航公司內部，特別是管理階層的意見，對外部的意見並沒有採納，只要保持同理心、保持對話，各退一步「用對話取代對抗」，勞資雙方能把問題解決。

昨天勞資談判前，交通部長林佳龍主動打電話給何煖軒，慰勉何這段時間的辛勞，並祝談判順利。

林佳龍說，在各界全力想方設法保障旅客權益、維護春節疏運之際，傳出了派系鬥爭的揣測。這些風聲或傳言，實在是對他與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不了解。

他說，他和鄭文燦不僅沒有派系鬥爭問題，從過去台中、桃園城市治理的交流，到華航罷工事件處置，一直以來也都密切合作。

如今導致罷工，華航的管理階層應該為協商的破局有所檢討，傾聽員工心聲，放下情緒妥善處理勞資糾紛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/