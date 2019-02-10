華航勞資談判 5訴求只談1項

2019-02-10

工會挾已回收450張機師證 要華航壓力大增低頭

〔記者劉力仁、陳宜加／台北報導〕華航機師停止罷工的五大訴求昨天只談疲勞航班一項，另外四大訴求為培訓本國機師、禁搭便車條款、撤換主管、第十三個月年度獎金，昨天都未觸及，也未談到下次談判時間，出國的旅客要繼續忍受不便。

昨天三點開始會議後，勞方提出要求華航澄清罷工期間暫時停止僱傭關係、如何identify罷工會員、檢定證傳聞是否屬實三議題，使得會議遲遲無法進入實質討論。

工會成員守在交通部外，一度失去耐性，「乾脆翻桌算了」，質疑華航拒絕主動發布聲明，即使交通部願意代發，仍不接受。最後由交通部聲明，華航依工會請求澄清，罷工成員與華航之間僱傭關係依法存續。

此外，工會代表在場外接受電子媒體專訪時，指華航資方技術干擾，此事傳回場內，華航資方當場向王國材抗議，並要求會議對外直播，讓外界第一手了解情況，王國材裁示暫停會議，考慮華航資方的要求，但最後並未接受。

罷工前二天華航因應得宜，大概還能維持九成運能，今天是春節疏運最後一天，工會挾著已經回收了四百五十張機師檢定證的氣勢，要華航壓力大增而低頭，接受工會訴求，因此推測，昨天原本就不會有結果，因為工會認為資方態度還頗高。

果不其然，會議一開始，工會事先訴求八小時航班派三名機師，在華航接受之後，工會竟然要求要變成七小時安排三位機師，因為工會主張報到以後到開始駕駛的二．五小時都要算，所以應該算是連續出勤九．五小時。

這一點讓華航代表訝異，成為昨天談判觸礁的關鍵，交通部官員會後也表示，還好華航沒有答應，否則華航早晚會垮。

交通部政次王國材昨天主持會議，王國材協商過程中主要希望擔任「和事老」，但談判前半場，遭工會成員質疑，無法說服華航態度軟化。交通部長林佳龍雖未參與，但在交通部大樓掌握場內狀況，會後並舉行記者會。

昨天經歷了六個小時的談判後，工會的策略為五項核心訴求前先討論三項程序議題，用拖延戰術，延長罷工時間，把旅客當肉票給資方最大壓力。

今天罷工持續，民眾不便依舊，對航空界而言，開始流傳一個真實的笑話，長榮航空的機師李信燕全程主談華航的事務，反倒華航機師陳蓓蓓沒有全程在場。

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