交部斡旋勞資今協商 華航罷工有轉機

2019-02-09

昨13今15航班取消 波及近四千人

〔記者簡惠茹、黃良傑、方志賢、鄭淑婷、朱沛雄、吳亮儀／綜合報導〕春節連假進入尾聲，出國民眾最擔心的事情終於發生，華航昨天清晨六點展開機師罷工，兩百多個航班總共取消十三個，影響約一千八百名旅客，在交通部積極介入下，勞資雙方今天下午三點同意在交通部舉行座談會，罷工行動可望有轉機。

不過，罷工影響旅客出國及返國，旅行業必須負擔旅客損失引發憤怒，台北、台中、高雄三都旅行商業同業公會昨發表聯合聲明，強烈譴責機師突襲式罷工，把消費者當作勞資談判籌碼，將請立委修法明訂罷工應於十至十五天前公開日期及時刻表，便於因應。

旅客淪籌碼 三旅行公會譴責罷工

機師工會因改善疲勞航班、增加人力等五大訴求未獲華航回應，發起罷工；華航機師一千三百六十九名，約九百名加入工會，機師工會昨天清晨六點起，開始收機師的檢定證，全天約三百二十位機師配合罷工繳回檢定證，部分航班被迫取消。

昨天受到影響的航班主要從桃園、高雄出發，飛往馬尼拉、香港、安大略、大阪、東京、廣島、曼谷等，華航緊急應變，徵召休假機師上班、合併班機、改飛大型客機、協調其他航空公司載客。華航總經理謝世謙強調昨天維持了九成運能，將衝擊降至最低。

旅行業者聲明指華航機師突襲式罷工，對春節期間出國及返國的民眾造成極大不便，更衍生滯留國外種種後續的問題，華航應對罷工造成旅客及團體退票、住宿、餐食及地面交通，以及延後出發、滯留外地、轉搭他航等衍生性費用，全權負責並提出妥善的補償辦法，不能歸責於旅行業。

罷工今天持續，華航表示今天桃園、高雄共十五個航班取消、三個航班延遲，約兩千人受影響。交通部長林佳龍昨天向雙方喊話，希望雙方基於對飛安的重視、旅客權益，及考量社會要付出龐大代價，坐下來談，經過折衝，雙方同意今天下午會談。

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