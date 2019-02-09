2019-02-09

記者鄒景雯／特稿

華航機師罷工了，發起罷工的機師職業工會理事長李信燕是長榮的現役機師，罷工是勞工的基本權益，但長榮的拿著麥克風罷華航的工，這畫面很突兀。

機師工會針對這次罷工，據稱收到了約三百二十位華航機師配合繳回機師檢定證，佔全公司一千三百六十九名機師不是多數；所謂的檢定證，只要當事人後悔，而工會若拒退，隨時可以向民航局要求補發，也不是大問題，但多少展現了動員的力量，既然這些機師不惜以突襲的方式，拿消費者的權益祭旗，必有天大的冤屈，社會不妨就先來聆聽他們的訴求。

機師工會這個外部工會，幫華航機師提出了五項訴求，首先是疲勞航班的問題，要求長程航班八小時要三人執飛，十二小時要四人執飛；華航則說該公司的機師每月平均飛時遠低於全球民航法的規範，同時機師每年休假一百五十七天以上，比台灣一般勞工高出四十天以上，儘管如此，公司仍願意每三個月檢討一次，這態度似乎滿優渥的，消費者想聽到有關飛安與過勞更有說服力的訴求。

其次，機師工會說要保障國籍機師的培訓與招募，這點消費者恐怕不僅有意見，而且認為與前項牴觸，不管是國籍機師或外籍機師，專業技能優異、能提升飛航安全最重要，在全球化的時代，國際人才流通，台灣做為開放的世界島，沒有理由要對外籍人才設限，甚至藉以威脅不同意就罷工。

第三是禁搭便車，意思是華航未來與工會達成的協議，非工會會員不得共享。這點，讓外界回憶起二○一六年的華航空服員罷工，當時華航同意給空服員增加的外站津貼等等福利，不僅讓所有空服員都搭便車，而且擴大到機師也一起「共乘」，當時怎未見機師工會要求拒絕上車？

第四是要求撤換華航破壞勞資關係的主管，但是像機師工會這種由各航空公司機師一起參加的工會，有沒有破壞華航內部的勞資關係？相信華航本身的員工應該有非常多元的意見，此一提議，消費者聽來實在不明白道理何在。

最後則要求比照長榮保證第十三個月全薪，且限定只給工會會員。這條一出，大家乍聽以為長榮待遇比較好，結果華航說不是，還拿出具體數據指出，華航機師不僅月薪高於同業，還有旅費津貼、零費每小時五美元、飛安獎金，年休假日數不足以優惠倍率給付，國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等等，全都優於同業，這究竟是怎麼回事？發動罷工的機師工會應該讓社會了解。外界不免好奇，機師工會是不是想讓華航先「就範」後，再回頭去罷其他民營航空公司的工，要求比照？

對於絕大多數的國人來說，既是消費者，也是納稅人，某些人或許也購買了華航股票，是民間投資者，因此對於華航這家四十四趴為官股的公司，具有多重的最大話語權，絕不是少數人可以放肆的。今天交通部召集的勞資協商，何不公開透明，讓大眾一辨真相？要罷工，是自由，但請提早宣布，讓大家改計畫，這是國際通則。北中南旅行公會昨天發表聯合聲明，要求立法規範預告期，這點，是最起碼的，立法院非做不可。

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