罷工如達3天 華航損失恐逾2億

2019-02-09

〔記者陳炳宏／台北報導〕華航罷工事件後續恐會影響華航股價？法人指出，這次如果罷工達三天，估計恐將損失至少兩億元，若華航讓步、勞資條件談妥，後續恐增加更多人事成本。

華航高層表示，罷工影響主要還是在客運，若以華航集團營收來看，除客運外，還包括貨運營收、以及華信航空營收；若罷工能順利結束，對二月營收影響，應低於目前每月營收一百五十億元的一成。

不過二○一六年華航空服員罷工三天，股價一度跌破十元票面價，當時華航在貨運營業收益不理想，加上認列業外與罷工損失，保守估計損失二．八億元，加上匯差損失二．一七億元等，當年第二季稅後虧損一．七億元，每股稅後虧損○．○三元。

由於華航前十大股東結構，包括最大單一股東航發會（三十四．四五％）、行政院開發基金（九．五九％）、中華電信（四．八六％）等，逾四成官方持股；對此一事件，法人認為，如果二月十一日台股開盤，而罷工事件尚未落幕，在投資人信心不足下，可能造成賣壓影響股價，最後仍有全民買單疑慮。

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