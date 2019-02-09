機師工會5大訴求 勞資3項有交集

2019-02-09

禁搭便車條款、撤換主管 還要協商

〔記者楊心慧、吳亮儀、簡惠茹、鄭淑婷、陳炳宏／台北報導〕華航勞資雙方今天下午將在交通部見證下談判，焦點在於工會提出五大訴求，華航是否買單，其中禁搭便車條款、撤換主管兩項，到昨天晚間雙方毫無交集，今天能否突破，將是罷工是否落幕的關鍵。

工會提出改善疲勞航班，華航表示，工會所提疲勞航班改善方案，是以超過八小時三人派遣，超過十二小時四人派遣的計算方式，以勞基法設定的八小時工時來看待飛行組員，而非以目前全球通用及台灣官方認可的ＡＯＲ（航空器飛航作業管理規則）標準派遣人力，華航目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮。

要求華航保障國籍機師招募與培訓，華航早已正面回應招募本土機師；工會要求機師發給第十三個月全薪，華航回應，去年八月起的協商，已達成第十三個月以飛安獎金的形式發放，為此華航每年增加一．二億人事成本。雙方對於發放的名義看法不同，但至少有部分的交集。

至於工會要求撤換破壞勞資關係的主管，華航尚無回應；工會要求非會員不得「搭便車」，享受工會爭取的福利，華航認為，同樣工作不同待遇對員工不公平。

另外一個爭議點是是否放寬機師酒測，華航日前提到工會要求放寬酒測，工會理事長李信燕強調，從不曾要求放寬，而是要求華航訂定符合國際組織標準的檢查機制，此外，這次罷工訴求不包含酒測這條。

沒有預設罷工結束時間 視華航態度

李信燕強調，並沒有預設罷工結束時間，看華航態度而定；勞動部政務次長施克和也喊話，期待工會應儘速與資方回歸協商平台，「惟有透過協商才是替會員爭取權益的正途」。

桃園市機師職業工會五大訴求與華航回應

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/