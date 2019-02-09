正機師最低月薪︰34萬 副駕駛︰20萬

2019-02-09

華航︰薪資、獎金、其他給付 優於同業

〔記者劉力仁／台北報導〕華航機師昨天罷工，根據華航揭露的機師休假、工時、待遇等工作條件，正機師最低月薪三十四萬，副駕駛最低二十萬，每年休假一百五十七天以上，遠遠優於一般勞工平均休假日一百一十六天。

年休逾157天 月飛行低於100小時

根據華航揭露資料，A330機師每年平均休一百四十六．二五天，年度特休假二十七．七五天，共一百七十四天；A350機師每年平均休一百五十．九八天，年度特休假二十八．一五天，共一百七十九天；B738機師每年平均休一百四十一．○二天，年度特休假約二十七．二八天，共一百六十八天；B744機師，每年平均休一百二十九．二天，年度特休假約二十八．○一天，共一百五十七天；B777機師每年平均休一百四十三天，特休假天數二十八．一五天，共一百七十一天。

薪水方面，正駕駛月薪約三十九．五萬，年薪約四百七十四萬（加零費超過五百萬）；巡航駕駛月薪約二十六萬，年薪約三百一十二萬；副駕駛月薪約二十三．一萬，年薪約二百七十七．二萬。旅費津貼平均每年約四十一萬。

平均月飛時方面，A330機師約五十一．六小時、A350機師約六十六．二小時、B738機師五十七．二小時、B744機師約六十四小時、B777約七十四小時。遠低於一般勞工月工時一百七十六小時。

華航強調，全球民航法規範，每月飛行上限一百小時，每年飛行上限一千小時，華航每月平均飛時遠低於法規限制。

華航表示，機師月薪尚不含第十三個月年度獎金已優於同業，其他給付如零費每小時五美元、飛安獎金，年休假日數不足、華航也以更優惠倍率給付，國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等，均優於同業或華航獨有，其餘同業難望項背，更遠遠高於其他行業一般從業人員。

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