回娘家遇華航罷工 新住民淚灑機場

2019-02-09

首次與兒孫出遊卻泡湯

70多歲嬤氣呼呼說「去了了」

〔記者黃良傑、方志賢、朱沛雄、吳亮儀、楊心慧／綜合報導〕華航機師昨清晨六點發起罷工，從宣布到啟動短短六小時，適逢春節年假運輸高峰期，造成國內機場旅客怨聲連連，新住民楊太太無法回中國娘家，又急又氣淚灑小港機場，夫婿楊先生則氣憤說：「機師太自私，棄旅客權益不顧。」

小港機場昨早七點四十五分飛往馬尼拉CI711、七點五十分飛往香港CI933班機，因調度不出機師被迫取消，高雄航空站清查華航昨於小港機場入出境各有十班，總計二十班，機師罷工被迫取消的國際班機，包括出境兩班、入境三班共計五班，受影響旅客多達九百二十八人，怨氣瀰漫小港機場華航櫃檯。

旅客抱怨 機師自私、華航無能

經華航調度，請旅客重新訂位延期，或協助簽轉港龍及長榮（飛澳門）航空，或改搭其他班次，但仍有旅客不領情，激憤抱怨機師自私、華航無能。

一名嫁台新住民楊太太由先生陪同、帶著兩個年幼女兒，四人拖著行李一大早趕到小港機場，要搭華航班機到香港轉機回廣東娘家，途中才知華航取消班機，被迫改成十五日的機票，還不能保證一定飛得成，四人推著沉重行李，拖著失望腳步往外走，妻子聽到丈夫要她回家，當場淚灑機場。

她哭訴三年沒和弟弟見面，弟弟從東京飛回廣東，她從台灣經香港轉機，期待這次的相聚，不料竟等到這樣的結果，原本高興要回娘家團圓，但現在「全沒了」。

七十多歲的莊姓阿嬤得知「不飛了」，氣呼呼說「去了了」，她表示，一家人要排好假一起旅遊很不容易，這是她第一次與兒子及孫女出遊馬尼拉就泡湯了，下次不知道什麼時候，才能等到全家都能出國旅遊。

在東莞上班的陳先生一家三口，原欲飛往香港轉機，華航安排候補虎航澳門班機，不料，不到十分鐘卻被告知已無機位，他憂心再兩天就開工，必須趕回東莞上班。

另名旅客許姓台商，也是提前結束假期欲回中國工作，到了機場才知華航取消班機，他表示自己快氣炸了。

還有名中國旅客陳女，帶七十歲老母和七歲女兒到台灣旅遊，來台已十四天簽證昨到期，卻遇到華航罷飛，她看著水土不服的老母和即將開學的女兒，無助不知所措。

桃園機場受機師罷工影響，取消十一個航班，影響旅客人數約三千人，經緊急調度，有四個航班先後復飛，取消航班降為七個，受影響旅客降到千人以下。

一位陳先生與太太預定飛往安大略，因班機取消，經華航安排改班機；陳先生表示，行程因此延後至少五小時，打亂原本的安排，對華航頗為不滿。

至於松山機場三個航班因有調度機師，因此未受影響，有旅客看到媒體聚集才得知有罷工行動，也慶幸班機沒受到影響。

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