賓利遭Toyota擦撞 騎士沒注意又撞

2019-02-08

〔記者王宣晴、陳柔蓁／綜合報導〕稍一恍神，恐怕就會痛失百萬！

「移動豪宅」 維修費百萬起跳

昨晨四時許，駕著Toyota Altis的黃姓駕駛會車時一不留心移動方向盤，車身向左偏，撞上對向有「移動豪宅」之稱的賓利（Bentley）轎車左後輪處。當警方在排除現場狀況時，何姓越南籍華僑竟也未留意，又直接從後方追撞正在等待拖吊車的賓利。賓利左側車殼磨損、板金碎裂、輪框撞凹、後保險桿裂開，車主送去車廠估價，維修費百萬起跳。

賓利售價上千萬元，價格堪比一棟房子，因此被稱為「移動豪宅」。被撞的Continental GT雙門轎跑車在前年發表，新車售價約一千兩百八十萬至一千八百六十萬元，從零加速到每小時一百公里僅需四秒左右，極速可達每小時三百三十三公里，被視為性能怪獸。

千萬賓利駕駛 是醫美診所老闆

駕駛賓利的則是黃姓醫美診所老闆，他昨天凌晨四時許行經新北市中和成功路口，與卅一歲黃某駕駛的Toyota Altis轎車發生擦撞，所幸車禍雙方皆未受傷。Toyota駕駛稱一時恍神，會車時不小心動了一下方向盤，車身向左偏，才會撞上對向賓利的左後輪處，後續賠償問題，先由保險公司處理。

撞擊聲響引起附近民眾注意，前往查看，發現兩輛車撞在一起，擋住整條成功路。當警方正在排除現場狀況時，廿一歲何姓越南籍華僑卻直接從後方追撞正在等待拖吊車的賓利，導致自己手腳擦傷，他說是因為安全帽鏡片太黑，才沒注意到車前狀況。

連環車禍 三方酒測值皆為零

警方替車禍三方酒測，酒測值皆為零，確切車禍原因仍待調查釐清。

產險公司指出，一般汽車與機車投保的「強制險」、「第三人責任險」，理賠額度未必能完全涵蓋車主可能另有的獨立保單。針對撞到豪華汽車可能面臨鉅額求償風險，業者近年推出加保「超額責任保險」轉嫁風險，額度從五百萬至一千萬，車體受損的維修費、車內乘客與駕駛醫藥費、財物損失都能理賠，不少車主均有投保。

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