美國部長級反恐會議 高碩泰以台灣代表與會

2019-02-08

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國六日召開「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟」部長級會議，我駐美代表高碩泰以「台灣代表」（Representative of Taiwan）身分出席會議，並率先響應捐贈五十萬美元給諾貝爾和平獎得主穆拉德所屬機構「納迪亞倡議」，協助在伊拉克、敘利亞流離失所的民眾。

美國國務卿龐皮歐於美東時間六日主持「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟」（The Global Coalition To Defeat ISIS）部長級會議，美國總統川普親臨致詞，表示在全球共同努力下，徹底擊潰IS指日可待。我駐美代表高碩泰以「台灣代表」身分，率領代表團出席會議，與全球七十四個國家及五個國際組織部長級官員，共同商談反恐怖組織對策。

我捐50萬美元助伊、敘難民

龐皮歐在致詞中呼籲各國共襄盛舉後，高碩泰於會場率先響應，宣布中華民國台灣再捐贈五十萬美元給「納迪亞倡議」。「納迪亞倡議」由二○一八年諾貝爾和平獎得主之一穆拉德創辦，協助在中東地區伊拉克、敘利亞流離失所的民眾；穆拉德當場向台灣表達感謝之意，大會主席也肯定台灣貢獻。

高碩泰會後接受媒體訪問表示，台灣於二○一四年加入該聯盟，積極參與並做出許多具體貢獻；過去四年多，台灣在人道援助方面提供四百個組合屋、行動醫院、掃除地雷設施，累積捐款與相關設施超過三千五百萬美元。

高碩泰也提到，他有機會與美國國務院高層直接互動，美方官員也當面感謝台灣與該組織的密切合作。而關於會場獨缺中華民國國旗一事，高碩泰則回答，客觀形勢希望努力爭取，但最重要的是把事情做好、做滿，優先事項是與美國國務院、各國部長共商維持國際和平，打擊恐怖主義。

台美3月合辦印太宗教自由對話

除了反恐合作，台灣也將於三月與美國合作舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，是第一個舉辦區域層次宗教自由對話的國家。美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷透過電郵表示，宗教自由是至關重要的議題，AIT非常期待與台灣共同舉辦此活動，屆時美國將由國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）率代表團來台參與，相信活動將會有良好成效。

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