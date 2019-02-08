朱學打麻將︰千萬不能相公

2019-02-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕志在問鼎大位的前新北市長朱立倫，昨大年初三在臉書PO出一段學打麻將的趣味影片，影片中可看到朱在仔細數牌，還提醒自己千萬不能「相公」；對照最近國民黨四個太陽打麻將的比喻，讓不少人會心一笑。

高雄市長韓國瑜日前形容國民黨的四個太陽馬英九、吳敦義、王金平和朱立倫打麻將，有一個人是「相公」（意指不能胡牌），但韓不願明講誰是「相公」；先前媒體問朱立倫誰是「相公」，朱總以自己不會打麻將一語帶過。

朱立倫昨在臉書PO出學打麻將的影片，最後成功胡牌，讓他樂得直說自己是「新手打牌、還能胡牌」。外界認為，影片展現朱立倫想待在牌局上的企圖心，也顯示他打麻將不想被當成「相公」的認真態度。

〔記者劉婉君／台南報導〕大年初三，前總統馬英九到南台灣展開走春行程，昨下午一連趕赴台南市四座宮廟參拜，並發送福卡，和排隊民眾一一握手、送上祝福。

馬英九到台南廟宇走春的第一站是善化慶安宮，由台南市立委補選參選人謝龍介及廟方陪同向神明上香祈福，廟前廣場有不少民眾在艷陽下排隊，等候領取福卡。馬英九表示，他向神明祈求未來一年中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮，並以台語祝福在場民眾身體健康、萬事如意，「大賺錢、賺大錢、錢大賺。」

過年期間，謝龍介的拜廟行程滿檔，他說，為了幫農漁民找通路，十七日將邀請高雄市長韓國瑜到遠東科技大學，煎虱目魚肚、煮滷肉飯，替農漁民代言，有機會將安排馬英九一起為農漁民代言。

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