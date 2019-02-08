回楓港發福袋 蔡︰感受故鄉溫暖

2019-02-08

〔記者蔡宗憲、張聰秋、劉濱銓／綜合報導〕蔡英文總統昨天年初三繼續在屏東、彰化、南投等地發放福袋，在故鄉屏東有多位鄉親大喊「總統加油」，讓她直呼︰「感受到故鄉的溫暖，屏東人的溫暖！」

小英總統今年依慣例返回屏東故鄉，也是連續四年到福安宮參拜，前一晚就住在恆春半島，前天深夜在臉書發文力挺恆春半島旅遊，除了貼出在恆春山海漁港海產店品嘗美食照片，臉書還特別提到「屏東有兩味，海味和人情味」，強調有最在地、最新鮮的食材，更有國境之南的溫暖，並推薦「情人的眼淚」雨來菇，搭配蔥蒜和炒蛋，清爽的海味在口中，「這是我最想念的屏東。」

清晨六點就到福安宮搶得第一位的阮先生表示，非常支持小英總統，很開心拿到新年福袋。結束福安宮參拜後，小英總統前往老家楓港德隆宮參拜發福袋，當地鄉親們大喊「總統加油」，小英總統也直呼︰「感受到故鄉的溫暖，屏東人的溫暖！」來年行政團隊會更加打拚，立法院也會讓更多利民法案通過，希望國家、經濟能持續進步。

搶福袋頭香 婦人排隊逾5小時

蔡英文昨下午到鹿港鎮天后宮參拜，並發放兩千個新春福袋，吸引排隊人龍，「總統好」、「總統加油」不絕於耳。搶得頭香的五十八歲丁女士，排隊超過五個小時，還有人已連續三年都領蔡總統紅包，希望繼續再領五年，支持她繼續再為台灣打拚。

彰化警方昨調派近兩百名警力維持秩序，一名男子在天后宮排隊現場大聲咆哮，被國安人員架離；緊接著又有一男子拿到福袋後，竟作勢往懷裡掏東西，也被眼尖的國安人員發現後架離，所幸只是虛驚一場。

下午四點，蔡英文趕到南投縣埔里的恒吉宮媽祖廟參香祈福，隨後在廟前廣場發放一千五百個福袋，共吸引近兩千人排隊，有如追星現場。蔡英文發福袋的手沒停過，不到一小時就發光，連民進黨不分區立委蔡培慧的母親也跟著排隊人潮領取福袋。蔡培慧說，排隊人潮超乎預期，媽媽為了一睹總統丰采，排兩小時拿福袋也甘願。

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