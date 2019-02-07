防華為5G駭國安 德舉行秘密會議

2019-02-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國政府週三將舉行秘密會議，討論華為若參與其５Ｇ網路建設時所需採取的防護措施。但美國國務院週二已先警告歐洲盟邦，不要採用華為等中國廠商生產的５Ｇ設備。而包括魯比歐、華倫在內的美國跨黨派聯邦參議員也已提案，若中興通訊未能遵守與川普政府達成的協議，將對該公司重啟制裁。

德國「商報」引述政府消息來源報導，德國政府週三的會議將聚焦於由德國聯邦網路局（ＦＮＡ）和資訊安全局（ＢＳＩ） 準備的安全目錄、認證規則和與中國簽訂的不監控協議，是否足以確保未來５Ｇ行動網路的安全。

參與這場會議的部會包括德國外交部、內政部、經濟部、財政部和交通部長，將討論德意志電信上週提議的措施，以保護國家安全。德國總理梅克爾週二表示，在電訊設備供應商能參與５Ｇ網路建設之前，德國必須確保華為不會將數據交給中國政府。

美籲友邦拒用華為5G設備

而美國國務院一不願具名的官員表示，美國當前的首要任務就是努力說服歐盟不要使用華為５Ｇ設備，美國官員在與歐盟及比利時官員會晤後，將告知其他歐洲國家，使用華為設備可能構成的安全風險。

美國擔心中國政府可能利用華為、中興通訊等中國廠商生產的設備，進行間諜活動，推動歐盟拒用華為、中興通訊的設備，可能加劇美中之間的貿易摩擦。

這名官員表示：「華府正在進行多軌的遊說工作，包括在布魯塞爾與北約（ＮＡＴＯ）盟國舉行會談，以及在巴塞隆納和慕尼黑舉行的國際會議上，呼籲歐洲國家對華為５Ｇ設備提高警覺。 」

美國聯邦政府已禁止華為參與政府採購，並向美國政府和承包商供貨。美國認為歐洲國家使用華為５Ｇ網絡設備，可能危及美國的國家安全，因歐盟成員國幾乎都是美國的軍事盟友。

該官員表示，美國認為華為及中興通訊等中國廠商的設備有國安風險，原因之一是中國是一黨專制國家，其二○一七年生效的一系列情報法規，背後意圖令人擔憂。例如，中國的「國家情報法」規定，中國民眾和企業應協助政府蒐集情報，且不能洩漏這項工作。

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