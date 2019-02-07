中國藥廠又出包 血漿製劑染愛滋

2019-02-07

停用封存1.2萬瓶「靜脈注射劑」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國繼去年爆發「黑心假疫苗」醜聞後，日前再爆出醫藥安全醜聞。山西省、陝西省衛生健康委員會辦公室五日外流的官方通告顯示，江西省疾病控制中心已在上海新興醫藥公司生產的人用血漿製劑當中，驗出人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ，俗稱愛滋病毒）抗體陽性，緊急由國家衛生健康委員會辦公廳通知全國醫療機構，停用並封存指定批號的一萬兩千兩百二十六瓶「人類免疫球蛋白靜脈注射劑」。

北京大學醫學部免疫學系副主任王月丹指出，ＨＩＶ抗體指標驗出陽性，一般被認為是感染到愛滋病毒，也就是說該批號的血漿製劑，存在被ＨＩＶ污染的可能性，不能用於人體治療；推測問題製劑為源頭污染。資深藥師冀連梅表示，「人類免疫球蛋白靜脈注射劑」主要用於治療免疫相關疾病，不是臨床常用藥；注射到問題製劑的患者理論上可能感染愛滋，但實際上不一定會感染愛滋。

美國中文媒體《大紀元》報導，上海新興醫藥「免疫球蛋白靜脈注射劑」醜聞爆出後，相關新聞與網路資訊已在一天內陸續遭到刪除。據悉，上海新興醫藥公司隸屬中共國務院管理的中國新興集團，前身為創立於一九八六年的中國人民解放軍後勤部上海新興血液製品研究所。

中國資深醫療從業人員透露，實務上，中國愛滋病透過血液傳播的情況與衛生部門的不作為、甚至作惡有關；二○○一年，中共官方曾正式承認，河南省上世紀九○年代曾因當局大力推行賣血而導致愛滋病大流行，至少擴及十五個地區、三十萬愛滋病患。

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