第二次川金會 2/27越南登場

2019-02-07

哪一城市仍在商討中

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普五日向國會發表國情咨文時，證實將於本月二十七日至二十八日，在越南與北韓最高領導人金正恩舉行第二次高峰會，但並未宣布「川金二會」落腳越南哪座城市；美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述知情人士說法，峰會的舉辦地點仍在商討當中，美國傾向辦在此前舉行亞太經合會（ＡＰＥＣ）的峴港，北韓傾向在其設有大使館的河內。

川普五日自誇：「要不是我選上美國總統，我認為，我們（美國）和北韓間的大戰已經開打。」川普指出，美國將持續推動朝鮮半島和平的歷史性進程，被北韓綁架的美國公民已經獲釋返國，北韓目前也已經停止核試，超過十五個月未試射飛彈，「我（川普）與金正恩的關係很好，我們二十七日至二十八日將在越南再次會晤」。

越南外交部六日發聲明，歡迎美國及北韓領導人在越南舉行高峰會，為維護朝鮮半島和平、安全與穩定做出努力。

南韓青瓦台六日對「川金二會」表示歡迎，指出去年在新加坡舉行的第一次美朝高峰會中，美國與北韓「邁出了擺脫七十年敵對歷史的第一步」，北韓領導人已同意「努力實現朝鮮半島無核化」，期盼這次兩國能在越南取得更具體的實質性進展。

南韓智庫世宗研究所資深研究員鄭相昌告訴路透，「川金二會」主要焦點將在美國是否願意對北韓放鬆部份制裁措施，換取平壤放棄核武的具體行動。

英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，美國與北韓對「朝鮮半島完全無核化」有共識，但彼此認知不同，美國認為平壤應全面放棄核武並接受國際組織核查，北韓認為華府應提供「相應的」保障，包括撤出鄰近地區的武力等；有鑑於核武是平壤威懾美國的重要籌碼，除非金正恩能確保政權無虞，否則很難全面放棄核武。

美國國務院對北韓政策特別代表畢根六日搭機前往平壤，與北韓談判代表金赫哲就「川金二會」進行磋商；畢根暗示，美國可能同意簽署一項條約，正式宣告一九五○年至五三年的韓戰終戰，「川普已經準備好宣布終戰。我們（美國）不打算入侵北韓，不打算推翻北韓政權」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/