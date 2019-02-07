民主黨艾布蘭批川普︰施政不顧勞工

2019-02-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國共和黨籍總統川普五日晚間於國會發表年度國情咨文後，民主黨安排由去年十一月競選喬治亞州州長以一．四％得票差距落敗的喬州前議員艾布蘭（Stacey Abrams）代表回應。出身基層的她批判川普與共和黨人一味玩弄政治手段、不顧美國勞工的施政作風，成為美國史上回應國情咨文的第一位黑人女性代表，也正式打響民主黨兩年後奪回白宮與聯邦參議院主導權的前哨戰。

現年四十五歲的艾布蘭五日在喬州首府亞特蘭大市正式開講，抨擊聯邦政府局部停擺卅五天乃「美國總統耍花招」，直指此事「玷污了所有公平原則，且不只拋棄了我們的人民，還揚棄了我們的價值。」她強調「真有壓制選民的手法出現」，這也是她在喬州州長選戰失利的原因之一，指責共和黨以「奪權」為由，拒絕讓每位合法公民都能投票，是對民主的威脅。她呼籲重視教育、醫療照護、公民權利與中產階級，建立一個人人享有經濟與投票機會且「更加團結的共榮社會」。

艾布蘭也直說，「我們不會獨自成功」，得靠友鄰相助才能渡過難關，呼籲兩黨合力打造與時俱進的「廿一世紀移民計畫」，以免移民家庭被迫分離。這番包容性言論，加上她的出身背景，和出身富裕、排斥移民的川普「讓美國再度偉大」唯我獨尊論調，形成強烈對比。

國情咨文乃美國總統最重要的年度例行演說，回應之難度在美國政壇數一數二，兩黨不少大將都曾失足。艾布蘭去年原本有望在喬州寫下美國首位非裔女州長的歷史，如今代表民主黨出面批判國情咨文，成了她至今政治生涯的最重要代表作。艾布蘭中選，也和黑人女性支持票在美國各大選舉加持民主黨選情有關；她去年在共和黨的傳統票倉喬州，僅小輸共和黨推出的候選人坎普（Brian Kemp）五．四萬票，與民主黨二○一六年總統選舉候選人希拉蕊在當地落後川普的二十三．四萬票相比，實力不可小覷。

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