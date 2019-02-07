川普籲團結 摒棄報復政治

2019-02-07

民主黨回批︰川普專門分裂美國 憑什麼喊團結

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕美國總統川普五日晚間向國會發表因邊境牆爭議導致聯邦政府局處關閉而延宕的國情咨文演說，也是他在去年十一月期中選舉共和黨於眾議院敗選以來首度向國會發表演說。首次面對分裂的國會，儘管川普在這篇以「選擇偉大」為主題的演說中呼籲共和、民主兩大黨團結，但也堅持不放棄已導致政壇甚至全美更分裂的強硬派移民政策，川普要求華府應拒絕「報復、抗拒與懲罰的政治」，又警告民主黨對川普政府及他個人財務進行「充斥黨派色彩的調查」可能損害經濟，惹來民主黨人回批川普專門分裂美國，憑什麼呼籲團結。

川普在演說中以能跨越黨派藩籬的領導者自居…「我們必須摒棄充斥報復、抗拒與懲罰的政治，擁抱合作、妥協與共善的無限潛能…手攜手，我們就能打破數十年來的政治僵局，跨越陳年歧見、療癒昔日傷痕、建立新的合作與促成新的解決方案，開啟對美國未來的非比尋常的承諾」。但川普也同時在演說中對民主黨人開砲，像是批評維吉尼亞州民主黨籍州長諾森放寬懷孕晚期墮胎限制，以及對民主黨人扣上「太極端」的帽子，「我們今晚重申我們的決心，美國永遠不會成為社會主義國家」。

保守移民政策 兩黨反應兩極

共和黨籍國會議員對川普的演說相當捧場，在川普提及抑制移民等保守政策時起立鼓掌，甚至呼喊「ＵＳＡ」；相較之下，民主黨人幾乎全程冷眼以對，像是民主黨籍眾議院議長裴洛西幾乎都沒鼓掌，就連川普提及一些親民主黨的政策示好時，也沒太大反應。參議院少數黨（民主黨）領袖舒默批評川普偽善，每年只有在發表國情咨文當天才想到要團結，其他三六四天都搞分歧與分裂…川普本身就是導致美國嚴重分裂主因。川普聞訊在推特回嗆舒默，兩黨和解宣告破局。

川普也不放棄導致府會對立的美墨邊境築牆，廿二分鐘的演說有十五分鐘在聊移民，堅持不會在民主黨主張的讓幼年時以非法移民身分抵美的夢想者取得公民身分上讓步。此外，川普雖未直接提及糾纏他多時的通俄門調查，但卻意有所指地暗示，能阻止美國經濟奇蹟的事，只有「愚蠢戰爭或可笑的充斥黨派色彩的調查」。

川普自詡政績 未勾勒新施政

川普還在演說中列舉上台兩年來的政績，呼籲國會通過美國與加拿大以及墨西哥的新貿易條約，但並未比照過去的美國總統在國情咨文中勾勒新施政主張。外交方面，川普論及要終結敘利亞與阿富汗等地的戰爭、伊朗與委內瑞拉構成的威脅，以及宣布本月底與北韓領導人金正恩在越南會面。川普最後以難得詩意口吻結束演說，歌頌美國與美國的共同目標「…我懇請各位選擇偉大，無論面對何等試煉與遭逢何等挑戰，我們必須攜手向前」。

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