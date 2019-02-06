全球暖化 海水面變更藍或更綠

2019-02-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國與美國研究團隊四日發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上的最新研究成果顯示，全球暖化造成的植物性浮游生物生態系統變化，恐導致衛星影像上的海水顏色出現異常；若氣候變遷情況未獲改善，估計二一○○年全球海水溫度將上升攝氏三度，而全球一半以上的海水面顏色將變得更藍或更綠。不過，這類海水顏色的改變無法憑藉肉眼察覺。

研究報告共同作者、英國南安普敦大學海洋與地球科學專家希克嫚（Anna Hickman）指出，研究團隊透過模擬藻類等海洋浮游植物受全球暖化影響的生長情況，預測葉綠素對光線的吸收與反射，評估氣候變遷如何改變海水面顏色。模擬結果顯示，亞熱帶地區的海水面將因浮游植物數量減少而變得更藍，而北極與南極地區將因海水溫度上升、浮游植物數量增加，海水面顏色變得更綠。

美國麻省理工學院（ＭＩＴ）地球大氣與行星科學專家、報告主要作者杜特凱維克（Stephanie Dutkiewicz）指出，估計本世紀末全球將有一半以上的海水面顏色出現明顯差異，海水面顏色變化代表海洋植物性浮游生物的生態系統改變，「肉眼看來變化不大，但後果可能非常嚴重…，浮游植物位於食物鏈底層，牽一髮而動全身，恐危及到食物網中其他生物的性命」。

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