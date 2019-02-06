首訪阿拉伯半島 教宗籲拒絕戰爭

2019-02-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕天主教教宗方濟各五日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，為十七萬名天主教徒舉行歷史性彌撒，並為史上首次天主教教宗在伊斯蘭教發源地阿拉伯半島的訪問畫下句點。方濟各四日與伊斯蘭教遜尼派地位最崇高領袖、埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目泰耶伯 （Ahmed al-Tayeb）會面，並向各宗教的代表們強調，所有宗教領袖都有責任悍然拒絕戰爭，呼籲以上帝之名拒絕「仇恨與暴力」，「我尤其想到葉門、敘利亞、伊拉克與利比亞的戰爭」。

五日在「薩伊德運動城」（Zayed Sports）體育館內，有五萬名持票入場的信徒歡迎方濟各，另有十二萬人在館外觀看大型螢幕的轉播望彌撒。主辦單位說，有來自一百個國家的信徒參與彌撒，另有四千名阿聯穆斯林出席。當方濟各專屬的教宗座駕駛入體育館時，他對著揮舞黃色梵蒂岡旗幟與標語、高呼「教宗萬歲」（Viva il Papa）的熱情群眾揮手致意。

阿聯與誕生伊斯蘭教的沙烏地阿拉伯交界，但有別於沙國將所有非伊斯蘭敬拜場所列為非法，阿布達比允許其為數眾多的基督信徒移工做禮拜或望彌撒。當「哈利路亞」聖歌五日從擴音器放送出來時，象徵阿聯對宗教包容的立場。

方濟各繼前一天呼籲基督教與穆斯林領袖為促進和平、拒絕戰爭通力合作後，五日以主持彌撒結束他歷史性的三天行程。他對成千上萬生活在阿聯的移工說：「對你們而言，離鄉背井最是不易，除思念所愛之情，或許也有對未來不確定之感。但上主是信實的，不會遺棄祂的子民。」

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