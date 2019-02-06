李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文演說

2019-02-06

聯邦眾議員邀請 顯示美國對台灣人權遭侵害的關切

〔記者楊淳卉／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國秘密逮捕，並以「顛覆國家政權罪」判刑五年。李明哲的妻子李凈瑜於美東時間三日抵達華府，希望尋求國際聲援，讓中國早日釋放李明哲。李凈瑜並獲共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）邀請，將於美東時間五日晚間出席美國總統川普在國會的國情咨文演說。

李凈瑜去年十二月控訴丈夫李明哲在獄中遭到非人道待遇，中國方面隨後禁止她探監三個月。為了尋求國際聲援，李凈瑜再度抵達華府，尋求國際奧援。

李凈瑜一行四日拜會哈德遜研究所宗教自由中心主任希亞（Nina Shea），並拜會美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）總裁葛希曼（Carl Gershman）。預定五日拜訪傳統基金會（Heritage Foundation），七日拜訪家庭研究協會（Family Research Council）。

美國國家民主基金會 指美國人支持李明哲

台灣關懷中國人權聯盟貼文指出，葛希曼在寫給目前仍處於赤山監獄的李明哲的信中提及，「美國民眾支持李明哲」，表示他是一個「有著極大信仰和勇氣的人」，李明哲是一個不該被關在監獄的人。

聯盟貼文並指出，美國國務院中國、蒙古、台灣代理副助理國務卿蘿拉．史東（Laura Stone）當面向李凈瑜表示，若其受到中共任何騷擾，被視為美國主權和利益的侵害；白宮國家安全委員會亞洲事務高級主管馬修．博明格（Matthew Pottinger）指出，這就是美國第一（America First）、「台灣關係法」確切執行以及美國主權伸張的重要方向。

陪同李凈瑜赴美的「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏表示，李凈瑜已獲聯邦眾議員史密斯邀請，將出席五日川普在國會的國情咨文發表，彰顯美國對於台灣人權遭受侵害的關切。

楊憲宏表示，國情咨文是美國非常重要的國家儀式，也是美國總統對於維護美國主權，針對未來將執行的重大政策在國會進行報告。美國國會也會邀請非政府官員參與，邀請對象不限定美國人，一旦被邀請出席，就代表受到美方重視。這也是美國外交相當重要的一環，而出席者都會被列在國會的正式紀錄中。

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